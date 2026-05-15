Argentina ingresa al Top 10 de países más complejos para hacer negocios

No hay noticias que el reciente Índice Global de Complejidad Empresarial (GBCI) que registra el retroceso de Argentina de un año a esta parte respecto a la complejidad para hacer negocios, luego de una evaluación en 81 países, sea una oculta organización comunista.

Más bien, todo lo contrario: el GBCI ofrece una visión clara y basada en datos de los desafíos que enfrentan las empresas al expandirse y operar a nivel internacional.

Sus clasificaciones anuales traducen el panorama global en una evaluación estructurada de 81 jurisdicciones, revelando los factores que hacen que la expansión sea sencilla o compleja, y mostrando los datos vitales que las empresas necesitan al negociar en un mundo de márgenes ajustados.

Este gráfico muestra que la Argentina es pareja y siempre entre lo peorcito del mundo.

Es una herramienta muy calificada que se basa en el estudio comparado de 292 indicadores que abarcan legislación, cumplimiento normativo, normas contables y fiscales, recursos humanos y requisitos de nómina.

Hasta el economista más precario entiende que el GBCI ofrece una clasificación integral de los entornos empresariales más y menos complejos del mundo.

Argentina ocupa el noveno lugar en la clasificación general de este año, ascendiendo desde la undécima posición en 2025.

Este "ascenso" al top 10 pone de manifiesto los persistentes desafíos que enfrentan las empresas extranjeras dentro de la jurisdicción. El entorno empresarial sigue siendo exigente.

El informe se ocupa del caso argentino: "Los reguladores continúan introduciendo cambios impredecibles y es probable que aumenten el cumplimiento normativo el próximo año. Las frecuentes actualizaciones legales obligan a las empresas a revisar constantemente sus procesos locales, lo que incrementa el riesgo operativo y subraya la necesidad de contar con experiencia local especializada".

En su descripción, agrega: "Y aunque aumenta la posibilidad de una flexibilización regulatoria, la inestabilidad regulatoria sigue representando un desafío para las empresas que operan en Argentina. Los cambios impredecibles en las regulaciones locales y los persistentes controles cambiarios siguen siendo obstáculos importantes para las empresas que operan en el mercado".