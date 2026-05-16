Nuevo BMW M3 Competition en Argentina: potencia de 530 CV y tracción total

BMW refuerza su presencia deportiva en Argentina con el lanzamiento del nuevo M3 Competition, que ahora entrega 530 CV.

BMW anunció el lanzamiento de la actualización del M3 Competition Sedán M xDrive, el referente de los sedanes de alto rendimiento. Al igual que su par de dos puertas (M4), esta nueva versión llega con un incremento en la potencia de su motorización y sutiles retoques estéticos que modernizan su presencia.

En pocas palabras Presentación del Nuevo Modelo: BMW lanzó en Argentina el M3 Competition Sedán M xDrive, actualizado con 530 CV y tracción integral M xDrive.

BMW lanzó en Argentina el M3 Competition Sedán M xDrive, actualizado con 530 CV y tracción integral M xDrive. Rendimiento Mejorado: El motor 3.0 litros M TwinPower Turbo ahora entrega 530 CV (20 CV más) y 650 Nm de torque, con aceleración de 0 a 100 km/h en 3.5 segundos.

El motor 3.0 litros M TwinPower Turbo ahora entrega 530 CV (20 CV más) y 650 Nm de torque, con aceleración de 0 a 100 km/h en 3.5 segundos. Innovación Tecnológica: Incorpora el sistema M xDrive con modo 2WD seleccionable y un interior renovado con BMW Curved Display y volante M en alcántara.

Incorpora el sistema M xDrive con modo 2WD seleccionable y un interior renovado con BMW Curved Display y volante M en alcántara. Precios en Argentina: El M3 Competition Sedán M xDrive se comercializa a USD 177.900, con garantía de 3 años o 200.000 km. Resumen generado por Thinkindot AI

Producido en la planta de Múnich, Alemania, el nuevo M3 Competition ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales, consolidando la oferta de la división M en el país.

BMW M3 Competition BMW M3 Competition BMW Performance: más CV y tracción inteligente El corazón del M3 Competition, el motor S58 de 6 cilindros en línea y 3.0 litros con tecnología M TwinPower Turbo, recibió una reprogramación que eleva sus prestaciones:

Potencia máxima: Alcanza los 530 CV , lo que representa una ganancia de 20 CV respecto a la versión anterior.

Torque: Entrega 650 Nm en un amplio rango entre las 2.750 y 6.250 rpm, asegurando una respuesta contundente en todo momento.

Tracción M xDrive: El sistema de tracción integral inteligente prioriza el envío de fuerza al eje trasero para mantener el comportamiento dinámico típico de la marca. Para una conducción más radical, permite el modo 2WD que desconecta el eje delantero.

Velocidad y aceleración: Logra el 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y llega a los 290 km/h de velocidad final gracias al paquete M Driver’s Package. BMW M3 Competition BMW M3 Competition BMW Renovación estética y tecnológica El diseño exterior e interior del sedán deportivo se actualiza para alinearse con el lenguaje visual más reciente de BMW M:

Nuevas ópticas: Presenta un conjunto LED rediseñado con firmas lumínicas en forma de flecha, otorgándole una mirada más agresiva.

Llantas forjadas: Equipa llantas M de 19 pulgadas adelante y 20 pulgadas atrás, optimizando el peso no suspendido.

Puesto de mando digital: En el habitáculo resalta el BMW Curved Display, que integra el tablero de 12.3 pulgadas y la pantalla central de 14.9 pulgadas. El volante M estrena un tapizado en alcántara y diseño de tres radios. Precios y garantía El BMW M3 Competition Sedán M xDrive se comercializa con una garantía de 3 años o 200.000 kilómetros. A continuación, los valores de la gama M en Argentina: