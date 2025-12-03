Javier Milei: "Si no resuelvo los problemas está bien que no me renueven el contrato"

Javier Milei encabeza este miércoles el cierre del Encuentro de Líderes en La Rural , repitiendo su presencia por segundo año consecutivo en una jornada que reunió a los principales empresarios del país y generó una fuerte expectativa en el sector privado.

El Presidente asistió acompañado por Karina Milei y por el vicepresidente del Banco Central, además de otros funcionarios que siguieron de cerca su exposición. Entre las figuras del gabinete que participaron del evento estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de Interior, Diego Santilli.

El presidente Javier Milei ofreció un extenso discurso ante un auditorio colmado, donde repasó los ejes centrales de su gestión y defendió su programa económico. Habó del dólar, el tipo de cambio, la inflación y la emisión, y dejó definiciones políticas, entre ellas una nueva lectura del resultado del 26 de octubre: “Si hubieran sido elecciones presidenciales, ganábamos en primera vuelta”, afirmó.

Durante su exposición, Milei centró su mensaje en el tipo de cambio, la política fiscal y la acumulación de reservas. Cuestionó las comparaciones con 2017 y apuntó directamente contra la gestión de Mauricio Macri al señalar que “nunca se hizo el ajuste fiscal” y que ese período se sostuvo con “endeudamiento por 60.000 millones de dólares netos”.

El mandatario destacó que su administración sostiene superávit fiscal: “Nosotros cancelamos deuda”, dijo, antes de cargar contra economistas y consultoras por “calcular promedios según donde les conviene que quede el tipo de cambio”.

Volatilidad del dólar y críticas al “riesgo kuka”

Milei sostuvo que muchos analistas “quieren licuar con el hambre de los argentinos sus errores de pronósticos” y aseguró que la dinámica del dólar responde a la volatilidad estructural del país. “En épocas de populismo descontrolado, el dólar se dispara; cuando hay un gobierno ordenado, se aprecia”, afirmó.

También cuestionó a quienes anticiparon un colapso económico: “Los que auguraron un apocalipsis y negaron el ‘riesgo kuka’ lo siguen negando incluso después del desplome del riesgo país tras las elecciones”.

“Me pusieron para resolver problemas”

El Presidente insistió en que su administración llegó “a resolver problemas” y admitió que los argentinos “construyen expectativas mirando el dólar”, algo que dijo comprender. “Si no resuelvo los problemas, sería lógico que no me renueven el contrato. No estoy acá para hacer onanismo de análisis económicos”, afirmó.

Reivindicó su política monetaria de “emisión cero” y volvió a criticar a consultoras y economistas. “Los consultores son como el oráculo de Delfos: dan consejos, pero no toman decisiones”, ironizó, destacando la experiencia técnica del ministro Luis Caputo.

Equilibrio fiscal como eje del programa

Al defender la política cambiaria, Milei reiteró sus críticas a la gestión macrista: “Nunca se hizo el ajuste fiscal. Se tomaron 60 mil millones de dólares netos. Nosotros ordenamos el Tesoro en un mes después de 123 años”.

El mandatario remarcó que el equilibrio fiscal es la base de su programa: “Abandonarlo es abandonar la raíz de todas las crisis argentinas”. Según su lectura, el tipo de cambio real tiende a apreciarse cuando hay disciplina fiscal y no tiene sentido trabajar con promedios sin contemplar shocks externos y el “riesgo electoral doméstico”.

Cuestionamientos a los modelos económicos tradicionales

Milei dedicó varios tramos a cuestionar la calidad de los modelos utilizados en el debate público. Señaló que para analizar el tipo de cambio real se requieren variables macroeconómicas, tecnológicas e institucionales que, dijo, ningún experto puede conocer plenamente. “Sólo los socialistas creen que pueden acceder a ese nivel de información. Esa fatal arrogancia costó millones de vidas”, disparó.

Criticó décadas de intervencionismo estatal: “Así pasamos de ser una de las naciones más prósperas del mundo a un país de ingresos medios”. Y recordó que su gobierno heredó una situación crítica que describió como “una breve temporada en el infierno”: “Estábamos en la silla eléctrica y había gente tocando los botones”, graficó.

Ajuste del gasto y política monetaria

El Presidente defendió la reducción del gasto público, que estimó en un 30%, y aseguró que esa poda permite “convivir con un tipo de cambio real más bajo”. Reiteró además que la política de emisión cero y la limpieza del balance del Banco Central fueron claves para estabilizar la moneda.

Milei rechazó que la baja del riesgo país responda a factores externos. Recordó que antes de las reformas el indicador rondaba los 600 puntos y atribuyó la persistencia de niveles altos al “riesgo kuka” hasta que, según él, comenzaron los cambios estructurales.

Expectativas racionales y cierre político

Milei retomó el concepto de expectativas racionales y defendió que ningún modelo económico puede funcionar si los agentes no actúan bajo ese supuesto. “Arrastramos décadas de malas experiencias y eso condiciona la respuesta de la gente”, sostuvo.

Para cerrar, recordó su promesa de aplicar una “motosierra” al gasto y destacó que logró el equilibrio fiscal con apenas un 15% de representación legislativa. Afirmó que la oposición impulsó 40 leyes “para romper el equilibrio macroeconómico”, aunque evitó profundizar en cuáles.