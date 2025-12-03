Virginia Gallardo juró como diputada y Javier Milei se mostró muy feliz: el video
Virginia Gallardo asistió al Congreso con su hija y prestó juramento ante la mirada del presidente.
Virginia Gallardo fue una de las grandes sorpresas en las elecciones que se desarrollaron en el mes de octubre y en las cuales el gobierno dirigido por Javier Milei logró resultados muy positivos. La modelo y vedette logró obtener una banca y asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre como diputada nacional por La Libertad Avanza.
La ex de Ricardo Fort cosechó un total de 178.292 votos. Esta cifra representa el 32,68% de los sufragios en la provincia, un porcentaje que le permite ingresar al Congreso. Este miércoles se llevó a cabo el juramento y Virginia fue acompañada por su hija.
Así fue el juramente de Virginia Gallardo como diputada nacional
El acto, por supuesto, contó con la presencia del presidente Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, quienes se encontraban en un palco observando la situación. Virginia, al momento de jurar, fue contundente.
"Como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos, sí juro", expresó la modelo. La cámara, tras lo sucedido, enfocó rápidamente al palco donde se encontraba el mandatario, quien tuvo un gesto cómplice con la flamante diputada, saludándola con los pulgares para arriba y una enorme sonrisa.