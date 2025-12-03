Presenta:

Mdz Show

|

Virginia Gallardo

Virginia Gallardo juró como diputada y Javier Milei se mostró muy feliz: el video

Virginia Gallardo asistió al Congreso con su hija y prestó juramento ante la mirada del presidente.

MDZ Show

La actriz estuvo acompañada por su hija.&nbsp;

La actriz estuvo acompañada por su hija. 

Foto: captura de video YouTube / Cámara de Diputados de la Nación.

Virginia Gallardo fue una de las grandes sorpresas en las elecciones que se desarrollaron en el mes de octubre y en las cuales el gobierno dirigido por Javier Milei logró resultados muy positivos. La modelo y vedette logró obtener una banca y asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre como diputada nacional por La Libertad Avanza.

La ex de Ricardo Fort cosechó un total de 178.292 votos. Esta cifra representa el 32,68% de los sufragios en la provincia, un porcentaje que le permite ingresar al Congreso. Este miércoles se llevó a cabo el juramento y Virginia fue acompañada por su hija.

Te Podría Interesar

Así fue el juramente de Virginia Gallardo como diputada nacional

Virginia Gallardo juró como diputada nacional y Javier Milei se mostró muy feliz: el video

El acto, por supuesto, contó con la presencia del presidente Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, quienes se encontraban en un palco observando la situación. Virginia, al momento de jurar, fue contundente.

Captura de pantalla 2025-12-03 182633
El gesto cómplice de Javier Milei con Virginia Gallardo tras el juramento.

El gesto cómplice de Javier Milei con Virginia Gallardo tras el juramento.

"Como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos, sí juro", expresó la modelo. La cámara, tras lo sucedido, enfocó rápidamente al palco donde se encontraba el mandatario, quien tuvo un gesto cómplice con la flamante diputada, saludándola con los pulgares para arriba y una enorme sonrisa.

Archivado en

Notas Relacionadas