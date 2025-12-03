Virginia Gallardo juró como diputada y Javier Milei se mostró muy feliz: el video

Virginia Gallardo asistió al Congreso con su hija y prestó juramento ante la mirada del presidente.

Foto: captura de video YouTube / Cámara de Diputados de la Nación.

Virginia Gallardo fue una de las grandes sorpresas en las elecciones que se desarrollaron en el mes de octubre y en las cuales el gobierno dirigido por Javier Milei logró resultados muy positivos. La modelo y vedette logró obtener una banca y asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre como diputada nacional por La Libertad Avanza.

La ex de Ricardo Fort cosechó un total de 178.292 votos. Esta cifra representa el 32,68% de los sufragios en la provincia, un porcentaje que le permite ingresar al Congreso. Este miércoles se llevó a cabo el juramento y Virginia fue acompañada por su hija.

Así fue el juramente de Virginia Gallardo como diputada nacional Virginia Gallardo juró como diputada nacional y Javier Milei se mostró muy feliz: el video El acto, por supuesto, contó con la presencia del presidente Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, quienes se encontraban en un palco observando la situación. Virginia, al momento de jurar, fue contundente.