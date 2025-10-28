Polémico archivo de Virginia Gallardo: de criticar a los senadores por "cobrar nueve millones" a ocupar una banca
La actriz lo expresó en la mesa de Mirtha Legrand hace cinco meses. Hace unos días consiguió una banca en el Congreso y un archivo la expone: los detalles.
El 10 de mayo, Virginia Gallardo se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y se pronunció respecto a los senadores, "quienes ganan nueve millones sin trabajar menos que cualquiera". Hoy, el archivo enfrenta a quien ocupará una banca como diputada por La Libertad Avanza y no pasó desapercibido para quienes tienen memoria.
En aquel entonces la discusión fue con Lilita Carrió, el debate se centró en los sueldos de los legisladores y derivó en una polémica declaración de la fundadora de la Coalición Cívica, quien aseguró que "hay muchos gatos que ganan fortuna".
El debate que persigue a Gallardo
La discusión se encendió cuando Virginia Gallardo criticó en aquel entonces el aumento de las dietas en el Senado, en un contexto marcado por el fracaso del proyecto de Ficha Limpia, luego de que dos senadores misioneros cambiaran su voto a último momento.
“Ganan nueve millones de pesos, trabajan menos que cualquiera de nosotros acá ¿y encima se venden? ¡Den el ejemplo!“, disparó la actriz.
Dirigiéndose a Carrió, Gallardo pidió una reflexión más profunda: “Vos, Lilita, tendrías que explicarnos lo que significa ser política en este país o llevar adelante un cargo. No es solo económico, es moral”.
Elisa Carrió aclaró los ingresos en la Cámara de Diputados, ya que de los Senadores no poseía el dato: “Los diputados ganan cuatro millones…". Luego, lanzó la frase que generó revuelo en la mesa: “Ahora, yo te diría una cosa, hay muchos gatos que ganan fortuna, que te cobran la hora no sé cuánto".
La respuesta de Gallardo fue inmediata: “¡Pero no son corruptos!“. A lo que Carrió, firme, replicó: “¿Los gatos? Sí…“.
En ese punto, la periodista Guadalupe Vázquez intervino para pedir precisiones: ”¿Los gatos del Congreso decís?“. Carrió primero generalizó "Los gatos en general" y que “Sí, muchos, yo los vi, y cobran más que los diputados”,
Por último, Carrió cerró: “Claro, porque trabajan con los corruptos. Además, se casan con los corruptos, en el conurbano en general”.