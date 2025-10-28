Polémico archivo de Virginia Gallardo: de criticar a los senadores por "cobrar nueve millones" a ocupar una banca

El 10 de mayo, Virginia Gallardo se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y se pronunció respecto a los senadores, "quienes ganan nueve millones sin trabajar menos que cualquiera". Hoy, el archivo enfrenta a quien ocupará una banca como diputada por La Libertad Avanza y no pasó desapercibido para quienes tienen memoria.

En aquel entonces la discusión fue con Lilita Carrió , el debate se centró en los sueldos de los legisladores y derivó en una polémica declaración de la fundadora de la Coalición Cívica, quien aseguró que "hay muchos gatos que ganan fortuna".

La discusión se encendió cuando Virginia Gallardo c riticó en aquel entonces el aumento de las dietas en el Senado , en un contexto marcado por el fracaso del proyecto de Ficha Limpia, luego de que dos senadores misioneros cambiaran su voto a último momento.

Embed - Virginia Gallardo: de criticar a los diputados por cobrar nueve millones a convertirse en una de ellos

“ G anan nueve millones de pesos, trabajan menos que cualquiera de nosotros acá ¿y encima se venden? ¡Den el ejemplo! “, disparó la actriz.

Dirigiéndose a Carrió, Gallardo pidió una reflexión más profunda: “ Vos, Lilita, tendrías que explicarnos lo que significa ser política en este país o llevar adelante un cargo. No es solo económico, es moral”.

Elisa Carrió aclaró los ingresos en la Cámara de Diputados, ya que de los Senadores no poseía el dato: “Los diputados ganan cuatro millones…". Luego, lanzó la frase que generó revuelo en la mesa: “Ahora, yo te diría una cosa, hay muchos gatos que ganan fortuna, que te cobran la hora no sé cuánto".

Virginia Gallardo La Libertad Avanza El anuncio que dio a Gallardo como ganadora. Créditos: Archivo MDZ

La respuesta de Gallardo fue inmediata: “¡Pero no son corruptos!“. A lo que Carrió, firme, replicó: “¿Los gatos? Sí…“.

En ese punto, la periodista Guadalupe Vázquez intervino para pedir precisiones: ”¿Los gatos del Congreso decís?“. Carrió primero generalizó "Los gatos en general" y que “Sí, muchos, yo los vi, y cobran más que los diputados”,

Por último, Carrió cerró: “Claro, porque trabajan con los corruptos. Además, se casan con los corruptos, en el conurbano en general”.