En plena internación: reapareció Chiche Gelblung y lanzó un duro descargo sobre el femicidio de Agostina Vega

Chiche Gelblung reapareció en las últimas horas, protagonizando un momento televisivo que dejó a todos boquiabiertos. Mientras el ambiente del espectáculo sigue de cerca la evolución de su salud, el conductor dio señales de vida de la manera más fiel a su estilo: consumiendo noticias e indignándose con la realidad argentina.

Todo ocurrió al aire en Infama, cuando el panel debatía las últimas novedades del caso de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. En ese contexto, revelaron un sorpresivo y accidental cruce de mensajes con Chiche , quien se encuentra internado.

Uno de los integrantes del programa le había escrito a su teléfono personal para mandarle fuerzas y preguntarle cómo se sentía. Sin embargo, Gelblung , al parecer tocando la pantalla sin querer, respondió de inmediato. Pero lo que descolocó al equipo no fue un parte médico, sino un descargo visceral sobre la noticia que estaba leyendo en ese preciso instante.

"Él me está diciendo... habrá tocado sin querer para responderme. Dice que estaba justo leyendo todo lo que tiene que ver con el caso de Agostina y lanzó: '¿Cómo puede ser que en este país todavía, una chica de 14 años...?' ", relataron en vivo, evidenciando el enojo y la frustración del periodista frente al trágico final de la menor.

Lejos de generar alarma, el episodio trajo una inmensa tranquilidad al entorno y a sus colegas. "Lo bueno de esto es que se lo ve internado, pero conectado con la actualidad. Está consciente y entiende todo", destacaron los panelistas, celebrando la inquebrantable lucidez del histórico conductor.

El contundente reclamo de Chiche desde la clínica no es un hecho aislado, sino el reflejo del hartazgo de una sociedad entera. El crimen de Agostina mantiene en vilo a la Argentina, destapando fuertes críticas hacia el accionar de la Justicia y abriendo la puerta a posibles consecuencias políticas.

La indignación cruzó la pantalla y, tal como repasaron en el ciclo de espectáculos, ya hizo eco en las redes sociales de las principales figuras del país. Famosas como Lali Espósito, Ángela Torres, Georgina Barbarossa, Cinthia Fernández, Dolores Fonzi, Paula Chaves, Emilia Mernes y Julieta Díaz utilizaron sus plataformas para visibilizar la tragedia y exigir respuestas inmediatas. Un pedido de justicia unánime al que, fiel a su estirpe, Chiche Gelblung se sumó desde su habitación de hospital.