Con un oficialismo sólido y una oposición que espera: cómo quedan los bloques en la Cámara de Diputados.

Luego de la jura de los nuevos diputados, que contó con la presencia de Javier Milei , la Cámara baja se prepara para una nueva etapa, donde La Libertad Avanza gozará de la primera minoría con 95 diputados. Por detrás, el peronismo quedó con 93 diputados e hizo sentir su poder de presencia.

Hace solo cuatro años el bloque de La Libertad Avanza tenía dos diputados. Dos años después reunió alrededor de 35, que fueron yendo y viniendo. Este miércoles consolidó un sólido bloque de 95 diputados. Esto le da el beneficio de decidir cargos clave en la composición de la Cámara baja y en la distribución de las comisiones. Pero varios sospechan que este número, con el correr de los meses, podría desmembrarse.

Unión por la Patria, por su parte, ya no tendrá la capacidad de daño que tuvo en el último tiempo. Si bien tiene un bloque con mucha presencia y figuras de experiencia, el peronismo deberá seguir la agenda que imponga el Gobierno. Además, el jefe de bloque, Germán Martínez, sabe que varios de los aliados que tuvo en estos últimos meses tendrán a partir de ahora una mayor predisposición para negociar con el oficialismo.

A diferencia del período anterior, los “bloques del centro” estarán aglutinados en dos interbloques: Unidos y el que durante la jura firmaron el PRO, el MID, la UCR y el monobloque que anoche decidió armar Karina Banfi tras su ruptura con la UCR. Esta bancada aún no tiene el nombre definido. Ambos espacios tienen 22 bancas, lo que desató un conflicto para definir la tercera minoría, un lugar determinante para los espacios en las comisiones y las vicepresidencias.

A este empate se llegó por la decisión del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. José Luis Garrido, que responde a este mandatario, tenía todo acordado para ser parte del interbloque Unidos. Así iba a ser hasta ayer por la noche, según pudo verificar MDZ. Pero hubo un llamado de último momento para que este legislador se alinee al PRO, la UCR y el MID y así queden empatados, ya que uno tenía 23 y el otro 21.

Sin embargo, el poder de estos sectores estará licuado dentro del recinto, ya que el Gobierno deberá buscar muchos menos aliados para conseguir el número mágico de 129 para obtener el quórum y asegurarse la mayoría especial.

Los gobernadores arman su propio bloque en Diputados

El interbloque Unidos estará integrado por el bloque Provincias Unidas, que responde a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Carlos Sadir (Jujuy). Pero también hay figuras independientes como Martín Lousteau, la exoficialista Lourdes Arrieta o el socialista Esteban Paulón. Este espacio tendrá su interbloque junto con los dos que quedaron de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Finalmente, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, no logró coordinar con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) el armado de un bloque en conjunto y por ahora seguirán separados. Sin embargo, es de esperar que en las próximas horas puedan llegar a un acuerdo y armar un espacio en conjunto para obtener una mejor distribución en el armado de las comisiones.

El Frente de Izquierda queda con cuatro, uno menos de lo que tenía. También tendrán su monobloque Natalia De la Sota (Córdoba) y Karina Maureira (Neuquén).