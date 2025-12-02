Rosca, fugas y triunfo libertario: LLA superó a UxP y Milei festejó la primera minoría en Diputados

Javier Milei celebró este martes que La Libertad Avanza quedará constituida como la primera minoría de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre.

El mandatario lo confirmó en su cuenta de X con un mensaje breve y contundente: “PRIMER MINORÍA CONFIRMADO. VLLC! Fin”, en referencia a un posteo del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.

Bornoroni, por su parte, anunció la incorporación del entrerriano Francisco Morchio al bloque libertario, destacando su respaldo político durante los últimos dos años y su compromiso con la agenda de reformas. “Con tu aporte valioso, estaríamos alcanzando la primera minoría”, escribió, sosteniendo que ese crecimiento permitirá “impulsar con fuerza las ideas de la libertad” y dejar atrás “el populismo kirchnerista”.

La novedad se produjo tras una jornada de intensas negociaciones dentro del Congreso. Según confirmaron fuentes parlamentarias, La Libertad Avanza logró revertir la correlación de fuerzas y superar en número a Unión por la Patria, situación que será visible este miércoles durante la sesión preparatoria en la que jurarán los nuevos 127 diputados.

El quiebre se produjo cuando el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, formalizó el alejamiento de tres diputados nacionales de esa provincia, quienes conformarán un bloque propio denominado “Elijo Catamarca”. Esa maniobra redujo a 93 el número de legisladores de Unión por la Patria, que hasta entonces contaba con 96 escaños.

En paralelo, la llegada de Morchio elevó a 95 la bancada de La Libertad Avanza, que hasta ese momento tenía 94 integrantes. Con este movimiento, el oficialismo se aseguró ser la fuerza más numerosa de la Cámara baja para el nuevo período legislativo, un dato clave de cara a las negociaciones por comisiones y autoridades del cuerpo.

Más celebraciones en La Libertad Avanza

Luis Caputo se unió a las celebraciones

Otros funcionarios del Gobierno Nacional también celebraron en las redes sociales el logro del oficialismo en la Cámara de Diputados. Entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Canciller, Pablo Quirno.