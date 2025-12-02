Javier Milei apoya "la inminente incursión militar" en Venezuela, pero se mantiene sigiloso por la situación de Gallo

Al igual que con la guerra entre Rusia y Ucrania , el presidente Javier Milei opta por el silencio y reserva públicamente su opinión en torno al posible avance militar de Estados Unidos en Venezuela , en lo que puede significar el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro .

El mandatario continúa con su hiperactividad en redes sociales, pero no le atribuye ningún posteo o de retweet a ningún mensaje en torno a ninguno de los dos conflictos internacionales. A diferencia de su conocido perfil confrontativo y directo, prefiere mantenerse debajo de la superficie y solo polemizar con su pelea con la AFA.

Pese a esta inusual postura del mandatario, fuentes del círculo íntimo del líder libertario afirman que Milei "acompaña la incursión militar" de su par norteamericano Donald Trump en el país sudamericano.

"Nosotros apoyamos la incursión militar en Venezuela. Estamos a favor de terminar con la dictadura chavista. También que sea por la fuerza", sostuvieron dos funcionarios de la primera plana gubernamental, en diálogo con MDZ .

Si bien reconocen que "es un tema sensible", indican que "si deseas la paz, hay que prepararse para la guerra", por lo que respaldarán el presunto e inminente ataque del republicano a las supuestas locaciones donde, supuestamente, proliferan las tropas narco sindicadas por la Casa Blanca.

La postura del presidente está estrictamente vinculada a la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente en Caracas desde el 8 de diciembre del 2024 por presunto "terrorismo e espionaje". Hasta la fecha se lo vio una sola vez en video y escasean las pruebas de vida o el estado de salud del efectivo.

Crece la preocupación por la situación del gendarme Nahuel Gallo Foto: Archivo Crece la preocupación por la situación del gendarme Nahuel Gallo Foto: Archivo

A pesar de que diplomáticamente Argentina sigue apuntando contra Maduro, exigiendo una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional y pidiendo el arresto de Maduro y Diosdado Cabello, el jefe de Estado mermó sus críticas públicas al presidente venezolano, a quien llamó "dictador", entre otros descalificativos. El temor por una represalia directa contra la integridad del gendarme "es real", y apuestan a que prosperen las conversaciones de Trump y Maduro, en pos de encontrar "una salida no violenta" del régimen chavista en Venezuela. La intención es que Maduro libere a todos los presos políticos de su país y a todos los extranjeros que fueron capturados, los cuales han sido moneda de cambio para "intercambiar detenidos" con Estados Unidos.

Este lunes, la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló sobre la situación de Gallo, ante la consulta de MDZ: “En relación a Nahuel Gallo, nosotros no hemos dejado un solo día, se va a cumplir un año el ocho, de trabajar para ver cómo podemos traerlo. No podemos dar detalles, pero lo vamos a traer“. Este martes replicó esos dichos su sucesora, Alejandra Monteoliva, quien también mantuvo la prudencia.

En los últimos días, Milei también se alineó a Trump en el conflicto por la invasión rusa en Ucrania. Pese a su "amistad" con su par ucraniano Volodímir Zelenski, el libertario respalda a la Casa Blanca en su "plan de paz" que implica, entre múltiples temas, que Ucrania pierda cerca del 20% del territorio a manos del Kremlin, además de amnistía total por los estragos causados por Rusia en la guerra, representando la letigimidad en el accionar de Vladimir Putin y la salida inminente del poder de Zelenski.

Qué dijo Trump sobre su posible ataque militar en Venezuela

El presidente estadounidense afirmó este martes que las fuerzas militares agudizarán “muy pronto” los ataques directos contra redes de narcotráfico en Venezuela, en un avance de la operación Lanza del Sur impulsada por el Pentágono desde septiembre pasado.

“Iniciar operaciones en tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”, señaló en la Casa Blanca.

Tras el cierre de la reunión de gabinete que encabezó, un periodista le preguntó a Trump si Maduro “ofreció irse” del poder. “Lo hará”, respondió, escueto, mientras se retiraba.