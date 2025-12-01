A 12 meses del arresto del gendarme Nahuel Gallo, la familia sigue pidiendo su liberación

A casi un año de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela , su esposa, María Gómez , denunció la falta de proceso legal y comunicación, y reiteró el pedido por su liberación, tras conocerse el testimonio de un ex preso que compartió cautiverio con él.

En declaraciones a MDZ Radio , Gómez afirmó que no han tenido "ningún tipo de comunicación con Nahuel , ni telefónica, ni nada" desde que fue detenido "ilegal y arbitrariamente". Aseguró que "no hubo un debido proceso" y que esto derivó en "la violación de sus derechos humanos". "No le permitieron el derecho a defenderse ni el derecho a poder llamar a sus familiares", sostuvo.

Respecto a los cargos presentados por la Fiscalía venezolana en diciembre pasado, que hablaban de "supuesta participación en acciones desestabilizadoras y terroristas", la esposa del gendarme fue contundente: " Nahuel no tiene expediente abierto en Venezuela , Nahuel no tiene causas penales en Venezuela". Explicó que, tras buscar abogados y acudir a los tribunales, "nunca encontraron un registro" de una causa abierta. "Todo es falso", afirmó, y calificó la situación como una "desaparición forzada".

El fin de semana se conocieron declaraciones de un ex preso peruano-estadounidense, identificado como Renzo , quien aseguró haber compartido prisión con Gallo en el penal El Rodeo y que fue liberado en julio pasado en el marco de negociaciones internacionales.

Gómez confirmó haber hablado con él. " Renzo también me comentó todo este tipo de cosas. Que Nahuel era un muchacho fuerte pero que obviamente estaba cansado", relató. Dijo que esos testimonios son "la única manera" que tienen de saber que Gallo está bien, y destacó que le describieron a su esposo como "una persona extraordinaria, que los hace reír". "Sé que me está diciendo cosas que sí son verdad (…), que se mantiene fuerte (…), obviamente como cualquier ser humano está cansado, pero es valiente y es fuerte y no lo han quebrado todavía", expresó.

No obstante, conocer los detalles de la vida carcelaria a través de este testimonio le generó sentimientos encontrados. "Obviamente te da mucha bronca", admitió, al escuchar sobre "los malos tratos" y las condiciones de encierro, lo que definió como "terror psicológico". Sin embargo, también le dio "calma" saber de "la hermandad" que se formó entre los detenidos, lo cual, a su juicio, los ha mantenido fuertes.

El viaje y el rol de la Cancillería

Sobre las circunstancias del viaje, Gómez aclaró que Gallo ingresó a Venezuela"por un paso fronterizo totalmente legal", el de San Antonio del Táchira, luego de viajar por Colombia debido a la falta de vuelos directos. "Nosotros no lo hicimos con ninguna malintención", aseveró.

Consultada sobre las gestiones del Gobierno argentino, indicó: "Sé que el Gobierno nacional está trabajando y haciendo todo lo que se tiene que hacer". Mencionó además una reciente conversación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le habría asegurado que "iba a seguir luchando por Nahuel" más allá de su función.

María Gómez concluyó con un anhelo: "Esperemos que no me llamen ustedes para pedir por la libertad de Nahuel, sino para agradecerle a Dios que Nahuel está libre".