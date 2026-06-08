Causa contra Nicolás Maduro: la querella insiste en que Chiqui Tapia aclare su rol en la liberación de Nahuel Gallo

El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo , ambas querellantes en la causa que tramita en la Justicia argentina contra el jerarca venezolano Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad, impugnaron ante la Cámara Federal Porteña el rechazo del juez Sebastián Ramos de convocar en calidad de testigo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia .

En su escrito, Tomás Farini Duggan, quien representa a una veintena de venezolanos exiliados en Argentina, señala que el testimonio de Tapia podría aportar datos relevantes para avanzar en la identificación de los responsables de la detención y las presuntas torturas denunciadas en el expediente.

En el memorial presentado a los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, el penalista sostuvo que la medida resulta fundamental porque permitiría profundizar una línea de investigación vinculada a las gestiones que precedieron la liberación de Gallo tras más de un año privado de su libertad en Venezuela sin asistencia legal y consular.

El expediente tramita en los tribunales federales de Comodoro Py bajo el principio de jurisdicción universal y busca determinar las responsabilidades de funcionarios del gobierno venezolano en los hechos denunciados por el gendarme. Según consta en el expediente, Gallo relató que representantes de la AFA participaron en las gestiones que culminaron con su salida de Venezuela y posterior regreso al país tras 448 días de cautiverio.

NAHUEL GALLO Nahuel Gallo. Gendarme argentino. Agustín Tubio / MDZ

Sobre esa base, la querella sostiene que Tapia podría aportar información sobre las personas que intervinieron en las negociaciones y sobre los contactos mantenidos con autoridades venezolanas. Para Farini Duggan, no hay dudas de que quienes tuvieron capacidad para gestionar la liberación necesariamente conocían quiénes controlaban la situación del detenido y estaban en condiciones de disponer su excarcelación.

Cuestionamientos al rechazo judicial y antecedentes de la gestión

Por otra parte, también se cuestionan los fundamentos de la resolución donde el juez Ramos había considerado que no existían elementos suficientes para sostener que Tapia hubiera negociado la liberación de Gallo o que contara con información útil para individualizar a los responsables de los delitos investigados. Ante ello, FADER Y FADD sostuvieron que existen numerosos indicios como publicaciones realizadas por el propio Tapia en redes sociales, comunicados oficiales de la AFA y distintas informaciones periodísticas difundidas tras la liberación del gendarme.

Según esos registros, la entidad futbolística participó en un trabajo conjunto con la Federación Venezolana de Fútbol y la Conmebol para facilitar el regreso de Gallo a la Argentina.

El pedido se suma al reclamo del fiscal federal Carlos Stornelli, quien también había solicitado la producción de esa medida de prueba durante la investigación. El reclamo fue secundado por su par de la instancia superior, José Luis Agüero Iturbe.

La decisión final quedará ahora en manos de la Cámara Federal, que deberá determinar si la declaración de Tapia resulta pertinente para avanzar en una causa que busca establecer responsabilidades por presuntas detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos atribuidas a autoridades venezolanas.