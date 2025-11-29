Un expreso detenido junto a Nahuel Gallo contó detalles de la prisión del gendarme argentino

El gendarme argentino Nahuel Gallo sigue detenido en el penal El Rodeo 1 de Venezuela, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de espionaje. Este sábado, un excompañero de prisión habló en una entrevista y contó detalles de cómo vive su detención.

Su nombre es Renzo Huamanchumo Castillo y tiene tanto nacionalidad peruana como estadounidense. Estuvo preso desde septiembre de 2024 y unos meses más tarde presenció el momento en el que Gallo ingresaba en el penal. De hecho, contó que llegaron a forjar un vínculo.

En una entrevista con la señal de televisión TN, aseguró: "Nahuel y yo estábamos muy cerca. Él estaba con un argentino israelí que necesita 15 pastillas diarias. Estuvo al lado mío y quiero que sepan cómo es la realidad".

El peruano contó que al principio no podía verle el rostro pero luego, por disposición de las autoridades del penal, quedaron enfrentados en sus celdas. "Solamente teníamos una ventana desde donde podía ver a la persona enfrente. Escuchábamos voces, pero no podíamos ver la cara. No fue hasta la semana dos que lo pusieron en la celda frente mío y pude ver a Gallo y completar lo que es él", explicó.

Huamanchumo Castillo aseguró que Gallo, "tiene un ánimo increíble" a pesar de las circunstancias y que es una persona "muy orgullosa de ser argentino”. De hecho, confesó que para molestar a los guardias, ocasionalmente cantaban los himnos de cada país a modo de protesta. "Hubo una noche en que decidimos hacer algo diferente para hacer las cosas más difíciles a quienes nos tenían ahí. No nos dejaban hablar entonces comenzamos a cantar nuestros himnos y Gallo llegó a cantar", reveló.