Karina Milei llega a Mar del Plata para encabezar una cumbre libertaria

En el marco de su primera actividad partidaria importante tras el triunfo en las elecciones legislativas, Karina Milei llevará adelante este domingo un “congreso libertario” con casi 800 dirigentes en Mar del Plata .

Se trata de una clara señal de querer mostrar fuerza política en el territorio que comanda el gobernador Axel Kicillof . El evento se hará en el NH Gran Hotel Provincial, a metros de la playa.

A su vez, también participará el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el armador bonaerense Sebastián Pareja , dos piezas claves en el armado partidario y en gran parte del país para la secretaria general de la Presidencia.

Está previsto que asistan al cónclave consejeros escolares, concejales, legisladores provinciales, diputados nacionales por Buenos Aires y coordinadores distritales y seccionales de La Libertad Avanza.

Se tratará de una cumbre que comenzará a las 9 y concluirá a las 17, por lo que habrá tiempo para el almuerzo. Antes y después de la comida, se concretarán mesas de discusión con distintos paneles temáticos.

Se debatirá sobre la actividad legislativa; funcionamiento de los consejos escolares; presupuesto; la implementación de la Boleta Única de Papel; reordenamiento administrativo y regional del territorio bonaerense y la presentación de proyectos.

A mediados de mes, la hermana del presidente y Martín Menem inauguraron el "Tour de la Gratitud" que lanzó el partido para agradecer a los seguidores y dirigentes del espacio por el acompañamiento en las elecciones legislativas. "Este resultado, que sorprendió a muchos, nos confirmó que el esfuerzo vale la pena", proclamó Karina en la primera parada de la gira, en Corrientes.

“Lo primero que quiero hacer es agradecer. Agradecer a cada argentino que puso trabajo, tiempo y sacrificio. Siempre dije que solos no podíamos. Y este resultado, que sorprendió a muchos, a nosotros nos confirmó que el esfuerzo valió la pena”, enfatizó.

Por el momento, fuentes partidarias señalan que la idea es ir a Córdoba, donde los libertarios tienen un fuerte apoyo popular, pero la idea es que se extienda a distintos puntos del país.