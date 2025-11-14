Karina Milei inauguró el "Tour de la gratitud" de La Libertad Avanza y piensa en la reelección en 2027

Karina Milei y Martín Menem , autoridades partidarias de La Libertad Avanza a nivel nacional, inauguraron este viernes el "Tour de la Gratitud" que lanzó el partido para agradecer a los seguidores y dirigentes del espacio por el acompañamiento en las elecciones legislativas. "Este resultado, que sorprendió a muchos, nos confirmó que el esfuerzo vale la pena", proclamó la hermana presidencial en la primera parada de la gira, en Corrientes .

El primer encuentro del tour se celebró en el Salón Camba Cuá del Hotel Turismo, en la capital de la provincia del Litoral. Allí, la menor de los Milei y el titular de la Cámara de Diputados reunieron a seguidores y dirigentes locales para celebrar su compromiso en los últimos comicios.

En ese marco, la secretaria General de la Presidencia se dirigió a la militancia libertaria con un mensaje centrado en el reconocimiento al esfuerzo del equipo y de los ciudadanos.

“Lo primero que quiero hacer es agradecer. Agradecer a cada argentino que puso trabajo, tiempo y sacrificio. Siempre dije que solos no podíamos. Y este resultado, que sorprendió a muchos, a nosotros nos confirmó que el esfuerzo valió la pena”, enfatizó.

Luego, la presidenta del partido r ecordó que antes de la elección ella le había anticipado a su hermano, el presidente Javier Milei, lo que iba a ocurrir : "Yo le dije el sábado, 'vamos a pintar el país de violeta'. Tenía mucha fe en lo que veníamos construyendo. Y se dio".

Para el 'Jefe', como suele llamarla el mandatario, el rol de Javier Milei durante la campaña fue determinante y los resultados de las elecciones se verán reflejados en el nuevo escenario que tendrá el oficialismo en el Parlamento.

"El Presidente se puso la campaña al hombro para que todos nuestros candidatos llegaran adonde llegaron. Lo hizo sin estar en la boleta, porque no era por su reelección. Lo hizo para llevar las ideas de la libertad a cada rincón y para lograr el Congreso que necesitamos. Ese día llegó: llenamos el Congreso, y ahora vamos por las leyes que este país necesita para salir adelante", manifestó.

WhatsApp Image 2025-11-14 at 12.58.24 PM Karina Milei ya piensa en la reelección de su hermano en 2027. La Libertad Avanza

El camino a la reelección de Javier Milei

La primera parada en Corrientes será la primera de muchas, según afirmó la propia Karina Milei, quien adelantó que "irán provincia por provincia para agradecer" y que incluso el presidente "también viajará en distintas ocasiones". "Porque desde ahora trabajamos para la reelección en 2027", disparó.

Durante la apertura del acto, Martín Menem destacó el crecimiento logrado en los últimos dos años, cuando se decidieron a lanzar el partido a nivel nacional.

"Empezamos en 2023, caminando cada rincón de la Argentina con miras al 26 de octubre. El resultado obtenido —la mitad más uno de las bancas en juego, tanto en Diputados como en Senadores— demuestra que la estrategia fue correcta. Hoy La Libertad Avanza es un partido mucho más fuerte, con 88 diputados nacionales y 20 senadores", festejó el riojano.

Menem también felicitó a los correntinos por la elección local y remarcó la importancia de avanzar hacia sistemas electorales más transparentes: "Vamos a impulsar en todas las provincias la boleta única en papel. Funcionó de manera ejemplar, y es parte de los valores del presidente Javier Milei: hacer lo que corresponde, incluso cuando no es lo que más conviene políticamente".

Así, ante la mirada de los diputados nacionales Lisandro Almirón, Virginia Gallardo, entre otros referentes provinciales y nacionales, Martín Menem explicó que el "Tour de la Gratitud" continuará en las próximas semanas por distintas provincias, para consolidar la presencia territorial del partido y fortaleciendo el vínculo entre las autoridades nacionales, los equipos locales y los miles de seguidores que forman parte del proyecto de La Libertad Avanza. El objetivo de fondo, preparar el camino para la reelección de Javier Milei en 2027.