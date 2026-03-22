Javier Milei regresó al país y lanzó duras críticas contra la prensa

El presidente Javier Milei regresó a la Argentina tras su gira por Europa y, pese a la expectativa por las novedades judiciales en el país, optó por reavivar su confrontación con el periodismo sin emitir ni una sola palabra sobre el caso de fraude con el criptoactivo $Libra, la investigación que lo tiene como presunto involucrado.

Apenas aterrizado, el mandatario utilizó su cuenta en la plataforma X para arremeter contra comunicadores que lucían remeras con la imagen del infectólogo Pedro Cahn, a quienes calificó de “cómplices de un delito de lesa humanidad”.

En su posteo, el jefe de Estado afirmó que “esa remera denota que han apoyado con toda su fuerza a la infectadura” y sentenció que “apoyar la bestialidad de la pLandemia fue un horror, pero bancar al bruto y salvaje de Pedro Cahn no tiene palabras… VLLC!”.

CÓMPLICES DE UN DELITO DE LESA HUMANIDAD. Además, esa remera denota que han apoyado con toda su fuerza a la infectadura. Apoyar la bestialidad de la pLandemia fue un horror, pero bancar al bruto y salvaje de Pedro Cahn no tiene palabras... VLLC! https://t.co/6f9cnPGYYU

Sin embargo, detrás de la virulencia digital contra la prensa, el Presidente evitó cualquier referencia a la causa $Libra, el expediente judicial que lo señala como sospechado en una trama de presuntas irregularidades financieras, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La investigación, que generó volumen durante su ausencia, no solo lo afecta a él, sino que también tiene como principales involucrados a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al trader y empresario Mauricio Novelli, que en los últimos años construyó un vínculo sostenido con el propio Milei y su entorno.

Ambos, junto al mandatario, están bajo la lupa de la justicia por su presunta participación en las maniobras vinculadas al activo digital, un tema que el oficialismo ha intentado mantener fuera de la agenda pública desde su viaje oficial.

El contraste entre su ataque a quienes tildó de “colaboracionistas del régimen” y su negativa a mencionar la causa $Libra generó fuertes repercusiones. Mientras el mandatario se enfoca en cuestionar el rol de los medios durante la emergencia sanitaria, el avance de la causa en los tribunales federales continúa cercando a su círculo íntimo.

Hasta el momento, ni el Presidente ni sus asesores directos dieron respuestas sobre las sospechas que recaen sobre la cúpula del Ejecutivo en relación a la captación de fondos y la promoción de la criptomoneda.

De esta manera, la estrategia de Milei tras su regreso parece centrarse en reactivar la “batalla cultural” en el plano mediático para desviar la atención de los pasillos de Comodoro Py.

A pesar de su cierre habitual con un “VLLC!”, el silencio oficial respecto a los nombres de Karina Milei y Novelli en el expediente $Libra persiste, dejando en evidencia una marcada diferencia entre su verborragia habitual y su cautela ante los requerimientos de la Justicia.