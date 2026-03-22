Jorge Rial compartió un escandaloso dato que involucra a Telefe y a Karina Milei: "Le ofrecieron la cabeza de..."

El conductor de C5N compartió un posteo que se viralizó inmediatamente y sorprendió a todos en las redes sociales.

Jorge Rial sorprendió a todos en las redes sociales luego de compartir un fuerte dato que involucra nada más y nada menos que a Karina Milei y a Telefe. El conductor de C5N, quien es muy crítico del Gobierno, reveló que hubo un supuesto llamado entre los dueños del canal y la hermana del mandatario.

"Los nuevos dueños de Telefe se comunicaron con Karina Milei y le ofrecieron la cabeza de cualquier figura de la emisora que molestara al gobierno", comenzó escribiendo en el posteo que realizó en la red social X (antes Twitter).

"Primero se negó, pero ante la insistencia deslizó dos nombres. Mujeres ambas. Una ya fue efectivamente despedida", comentó, dando a entender que una de las figuras habría sido Nancy Pazos, quien ya no se encuentra como panelista en el programa de Georgina Barbarossa.

El fuerte dato de Jorge Rial que puso en alerta a Telefe y a Karina Milei Captura de pantalla 2026-03-22 112233 La bomba que compartió Jorge Rial en sus redes sociales. Foto: X / @rialjorge. También subrayó que la otra mujer es conductora y esto sería lo que complicaría la situación. Jorge Rial dejó muy en claro que el día lunes en Argenzuela ampliará fuertemente la información y promete dar todos los nombres de los involucrados en esta tensa situación.