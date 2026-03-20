Tras el primer programa de Revueltos, Jorge Rial y Viviana Canosa desnudaron los supuestos roces detrás del arribo de Beto Casella a la pantalla de América TV. Entre ellos, mencionaron a Ángel de Brito como uno de los protagonistas de dicho cruce. Ante los dichos que lo dejaban mal parado, el conductor salió a defenderse.

Durante el programa, Rial y Canosa analizaron sin filtro el presente televisivo de Casella, haciendo hincapié en las dificultades que estaría atravesando con los números de rating. "¿Vos creés que Beto se va a bancar el fracaso del canal y medir menos que cualquier programa pedorro?" , disparó filoso el ex Intrusos, a lo que Canosa replicó que hay que "bancar la realidad y laburar para salir de ahí" .

Embed - El tajante descargo de Ángel de Brito tras las picantes acusaciones de Jorge Rial y Viviana Canosa: "Cuando quiero"

Sin embargo, la bomba estalló cuando revelaron las supuestas internas de pasillo. Según la dupla, el desembarco del conductor no fue nada amigable debido a sus pretensiones de programación. "Es que lo recibieron para el cul*, ¿te acordás de eso? Yanina y Ángel. Bueno, él quería el horario de ellos... Pidió el horario de De Brito" , aseguraron al aire.

Para rematar la jugada, Rial y Canosa deslizaron una acusación directa sobre la actitud de la máxima figura de América: "El programa más importante del canal es LAM, ¿está claro? Todo gira alrededor de LAM... Y además (Ángel) se tomó esa semana de vacaciones para no darle la bienvenida" .

La respuesta no se hizo esperar. Acostumbrado a no dejar pasar una, Ángel de Brito recurrió a su cuenta de X para citar el recorte del streaming y contestarles directamente a los conductores, combinando ironía y datos duros.

"Hola @rialjorge y @vivicanosaok vi este video y les aclaro que no tengo ninguna interna con nadie del canal", arrancó. Acto seguido, tomó el propio argumento de sus colegas para redoblar la apuesta y dejar en claro su peso dentro de la emisora: "Y como ustedes dicen, si LAM es lo más importante del canal, imagínense que mis vacaciones las tomo cuando quiero".

Además, el periodista de espectáculos se encargó de derribar el mito del "desplante" a Casella, justificando su ausencia: "Esa semana que me fui estaba pautada antes de los estrenos, que siempre se retrasan. Saludos para los dos".

Fiel a su estilo, De Brito no cerró su tuit sin antes dejar un palito venenoso: "PD. Otros conductores se tomaron mes y medio de vacaciones (casi todos), yo solo 10 días".