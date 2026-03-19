Los polémicos chats que difundió Jorge Rial y que revelan un "pedido del Presidente" a un periodista

Ni a Jorge Rial , ni a los críticos les sorprenden las operaciones de prensa. Sin embargo, la impunidad con la que el actual Gobierno parece manejarlas, pasa más desapercibido de lo que debería. Esta tarde, durante el regreso de Revueltos en Carnaval Stream , el periodista lanzó una bomba al mostrar en vivo una captura de pantalla de un chat de WhatsApp que revela cómo se arman ciertas entrevistas en el universo de medios afines al oficialismo.

El destinatario final del mensaje debía ser Luis Majul , pero un error de agenda de la remitente, una mujer a la que Rial describió como "muy importante" y que habla en nombre de Javier Milei , provocó que el texto terminara en las manos equivocadas.

Rial comenzó el relato contextualizando la diferencia entre una gestión de prensa habitual y lo que estaba a punto de mostrar. Según el conductor, es normal que un agente de prensa ofrezca un invitado o un tema, pero lo que leyó al aire cruza una línea ética diferente.

“Nos sorprende la manera imperativa en que piden las cosas. Totalmente, es una orden... Me chup* un huevo, van estos hoy a la noche, el régimen”.

El mensaje en cuestión, recibido "hoy a la tarde", arranca con una frase que busca anular cualquier resistencia por parte del receptor: "Hola, necesito hablar contigo urgente. Pedido del presidente" .

A continuación, la funcionaria detalla el "paquete" cerrado que el periodista debe poner al aire esa misma noche, motivado por supuestas buenas noticias judiciales respecto a la deuda externa (mencionando términos como audiencias, desacato y discovery).

“Estoy armando salida esta noche con Ibarzabal, Amerio y Quirno juntos. O sea, tres al precio de uno”, leyó Rial, ironizando sobre la oferta de funcionarios lista para consumir.

El error que desnudó la trama

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Lo curioso de lo ocurrido y lo que permitió que esto saliera a la luz, fue la equivocación de la funcionaria. Al ver que no obtenía la respuesta esperada del periodista al que realmente le había escrito (quien recibió el mensaje le preguntó "¿Qué Luis?"), ella se dio cuenta de su error.

"Ay, te tengo agendado como Luis Majul", habría sido la respuesta de la mujer, confirmando así que el destino final del "pedido del presidente" era el conductor de LN+.

Rial hizo hincapié en la gravedad de la impunidad con la que se mueven, dejando rastro escrito de estas maniobras. "Lo que pasa es que la impunidad es... te escribo, te lo dejo, no les importa nada". Además, criticó el descuido de la funcionaria: "Estás poniendo en juego el nombre del presidente, lo estás exponiendo al presidente mal".

No obstante, Rial cerró con una reflexión contundente sobre cómo percibe que se maneja gran parte de la agenda mediática actual: “Así, muchachos, se arman las notas. O la mayoría de las notas”.