El picante ida y vuelta entre Jorge Rial y Viviana Canosa que no pasó desapercibido: "Estás muy..."

El regreso de Revueltos trajo consigo a las figuras que en algún momento de la historia mantuvieron distancia. Hoy, las palabras expresan algo distinto.

Carnaval Stream comenzó su grilla el lunes 16 y Revueltos era uno de los programas más esperados para el público espectador. Con una Viviana Canosa y Jorge Rial a la cabeza del proyecto, la dupla regresó encendida, con comentarios picantes y fuertes reflexiones que avivaron numerosos comentarios.

Pero, más allá del análisis político, el dúo que supo odiarse, ahora está más cerca que nunca. En los primeros minutos de la emisión, los elogios mutuos no faltaron y algunos remarcaron la complicidad entre los conductores.

Un intercambio con mucha confianza Embed - Viviana Canosa Y Jorge Rial "Somos como Thelma y Louise", bromeó Canosa de entrada, marcando el tono de complicidad de la dupla. Sin embargo, la periodista no tuvo piedad a la hora de juzgar su propia imagen en la superproducción: "Yo te digo, en el mío parezco una vieja trola descomunal... en la bañera, tomando el champagne de la botella", disparó fiel a su estilo sin filtros, asumiendo que el creador del clip proyectó en ella sus propias fantasías al agregarle hasta falsos tatuajes en las manos.

El punto más álgido de la charla llegó cuando analizaron la estética del ex conductor de Intrusos. Lejos de la acidez de otros tiempos, Canosa no escatimó en piropos para su compañero, quien arrancó sacando pecho por su avatar virtual: "Me hicieron re fachero", tiró Rial entre risas.

La respuesta de Viviana no se hizo esperar y dejó en claro el buen momento que atraviesa la relación entre ambos: "Yo parezco medio mi tía, pero vos estás re fachero. Muy lindo estás... Es tu año", lo halagó, confirmando que la histórica dupla hoy transita por un carril de pura buena onda y complicidad.