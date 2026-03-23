El conductor de C5N reveló un nuevo y fuerte dato sobre la supuesta negociación entre la hermana de Javier Milei y Telefe.

Jorge Rial reveló una fuerte información que tiene entre los principales protagonistas a Telefe y a Karina Milei, hermana y mano derecha del presidente. El conductor de C5N y de Carnaval Stream no tuvo miedo a la hora de revelar todos los datos.

Durante el fin de semana, el periodista escribió un fuerte posteo que generó repercusión: "Los nuevos dueños de Telefe se comunicaron con Karina Milei y le ofrecieron la cabeza de cualquier figura de la emisora que molestara al gobierno. "Primero se negó, pero ante la insistencia deslizó dos nombres. Mujeres ambas. Una ya fue efectivamente despedida".

Una efectivamente es Nancy Pazos y en Argenzuela decidió revelar el nombre de la famosa conductora: "Nancy Pazos la primera, eso ya está ejecutado y el segundo nombre que pidieron fue el de Georgina Barbarossa".

Jorge Rial afirmó que Karina Milei habría pedido sacar del aire a Georgina Barbarossa Jorge Rial reveló el nombre de la conductora que Karina Milei habría pedido sacar de Telefe: "El segundo nombre que pidieron..." "Todos fueron por el perfil de Verónica Lozano", expresó Jorge Rial sobre las especulaciones que comenzaron a realizar diferentes periodistas. También sostuvo que la definieron como una figura "peronista", por supuesto que sorprendió a todos sus compañeros de C5N.