Javier Milei volvió a ponderar la Boleta Única de Papel: "Bajó el Riesgo Kuka"

El presidente emitió un mensaje en las redes en el que reflexionó acerca del pasaje de 2 a 94 diputados oficialistas.

El presidente Javier Milei volvió a ponderar el funcionamiento de la Boleta Única de Papel (BUP) este sábado al señalar que colaboró con “bajar el riesgo kuka”, en un mensaje difundido en las redes sociales y como balance de lo que fue la gran elección el pasado 26 de noviembre, la cual contribuyó a sumar 94 bancas en la Cámara de Diputados.

"Estaba trabajando con un Ministro y al repasar la evolución de la Cámara de Diputados, pasando de 2 bancas (2021) a sólo por ahora 94, me dejó una reflexión: ‘La boleta única papel es el shock de productividad más grande que haya tenido Argentina al bajar el riesgo kuka’", escribió Milei en redes sociales.

Estaba trabajando con un Ministro y al repasar la evolución de la Cámara de Diputados, pasando de 2 bancas (2021) a sólo por ahora 94, me dejó una reflexión:

La referencia de Javier Milei tiene que ver con el resultado de las últimas elecciones en las que La Libertad Avanza obtuvo una victoria que le permite incrementar significativamente su representación en el próximo Congreso, lo que le facilitará el tratamiento de los temas de interés de la gestión que requieren su paso por el Congreso.

De hecho, estas elecciones nacionales fueron las primeras en las que se implementó el Sistema de Boleta Única de Papel, que reemplazó al esquema tradicional de boletas partidarias. Fueron las primeras de alcance nacional, teniendo en cuenta que varias provincias ya la venían implementando, como es el caso de Mendoza.