Javier Milei le tomó juramento a Alejandra Monteoliva y despidió entre abrazos a Patricia Bullrich

En un Salón Blanco repleto de ministros, funcionarios y legisladores, el presidente Javier Milei le tomó juramento este martes a su flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y despidió a los abrazos a Patricia Bullrich , que deja el cargo para liderar la bancada libertaria en el Senado.

En una imagen inusual, al menos en comparación con las juras previas, Milei ingresó a la sala de actos de la Casa Rosada escoltado por su ministra entrante y por la saliente. El gesto se atribuyó a la ponderación que tiene el libertario del paso de Bullrich por la cartera de Seguridad, a partir de la cual fundó la doctrina que lleva su apellido y el lema principal de "el que las hace las paga".

"¿Jurás por Dios y por la Patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Seguridad Nacional para el que has sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto vos dependa la Constitución Argentina?", recitó Javier Milei, dando lugar al "sí, juro", de Monteoliva.

La escena terminó con el presidente y sus ministras fundidos en un abrazo ante los aplausos de los presentes.

"Es la continuidad del trabajo que venimos realizando y la profundización de las políticas de orden público, del trabajo en fronteras, la lucha contra el narcotráfico. La doctrina Bullrich está más fuerte que nunca", proclamó Monteoliva tras asumir en diálogo con la prensa acreditada en Balcarce 50.

Además, pese a los constantes roces entre Nación y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Monteoliva ratificó que "como siempre, las fuerzas federales están para complementar el trabajo de la Policía de la Provincia y el Ministerio de Seguridad de la Provincia". "La conversación está abierta siempre y la gestión de Seguridad es de colaboración. Con las autoridades de Seguridad de la Provincia tengo comunicación permanente y donde hay delito y violencia siempre es una prioridad", finalizó.

El detrás de escenas y un invitado especial

En primera fila, el elenco habitual del Gabinete se vio disminuido por las ausencias del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Sí estuvieron en cambio la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con los ministros Luis Petri (Defensa); Sandra Pettovello (Capital Humano); Diego Santilli (Interior); Mario Lugones (Salud); Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Luis Caputo (Economía); entre otros funcionarios del Ministerio de Seguridad y legisladores que responden a Patricia Bullrich.

Otra presencia en la vanguardia del acto que no pasó desapercibida fue la del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, que horas antes se había reunido con Santilli en las oficinas del Ministerio del Interior. El cubano-norteamericano aprovechó su paso por la jura para dialogar con la plana mayor del Gobierno, incluido el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, o el ministro de Salud, Mario Lugones.

Una conversación interesante

El intercambio con este último es particularmente relevante en el contexto del acuerdo comercial que la Argentina busca sellar con los Estados Unidos y que, según fuentes de ambos extremos del continente, estaría pronto a concretarse en el próximo mes.

La letra chica aún no se conoce pero tiene entre sus lineamientos la promesa de reconocer la validez de certificaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para dispositivos médicos y medicamentos, lo que podría agilizar el ingreso de productos estadounidenses al mercado argentino.

Se trata de una alerta para los laboratorios locales, una industria poderosa en la Argentina que hasta el momento se ha beneficiado de la protección que la regulación local les ha brindado a la hora de dificultar los patentamientos de productos extranjeros.

Inauguración de la gestión: reunión con una policía escrachada

Tras finalizar la ceremonia de jura, Javier Milei, Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva recibieron en el despacho presidencial a Noelia Cristina Segura, una agente de la Policía de la Ciudad que había sido filmada por una vecina durante un operativo y se hizo viral por su frase: "Fílmeme señora, así mi presidente me ve que estoy trabajando".

WhatsApp Image 2025-12-02 at 1.35.38 PM Javier Milei, Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva con la policía que se hizo viral por su frase: "Fílmenme, así mi presidente me ve trabajando". Presidencia

Además de respaldar a la uniformada, el encuentro buscó ratificar la doctrina de Seguridad que busca llevar adelante el Gobierno en la reforma del Código Penal que se basa en la premisa de "los buenos son los de azul".

El proyecto, cuyo contenido fino no se conoce aún, busca endurecer las penas para los delitos graves, garantizar la imprescriptibilidad en el caso de crímenes como asesinatos y violaciones, pero también ampliar los márgenes de legítima defensa en el accionar de las fuerzas de seguridad.