Estados Unidos confirmó contar con un plan si Nicolás Maduro huye del país y aseguró un posible desembarco

El Pentágono confirmó que tiene un plan listo para actuar si Nicolás Maduro intenta fugarse, en medio de los ataques de EE.UU. a lanchas narco en el Caribe.

Fue la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, quién explicó en una conferencia de prensa que ya cuentan con "una respuesta planificada y lista" en caso de que el presidente de Venezuela quiera fugarse. A su vez, subrayó que desde el Departamento de Defensa están a disposición de Donald Trump para tomar las medidas que considere necesarias.

"Siempre estamos listos. Tenemos planes para cada contingencia y nos aseguraremos de que, en lo que respecta al narcotráfico, lo desmantelemos", aseguró Wilson.

Los comentarios sobre los ataques en el Caribe Además, la portavoz se pronunció luego de los distintos ataques de los últimos días a embarcaciones en el mar Caribe vinculadas al tráfico de droga. "Cada ataque contra estas organizaciones se realiza en defensa de la vital seguridad de Estados Unidos", afirmó.

"Cada persona que hemos atacado hasta ahora, que se encuentra en un barco con narcóticos, es un narcoterrorista. Nuestra inteligencia confirma con certeza quiénes son estas personas. Sin lugar a dudas, todos nuestros abogados militares y civiles saben que estos individuos son narcoterroristas", agregó. Desde septiembre, las fuerzas militares estadounidenses han llevado a cabo 21 ataques a barcos relacionados al narcotráfico, donde murieron 82 personas.