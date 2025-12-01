Maduro acusa a EE.UU. de "terrorismo psicológico" y renueva la cúpula del chavismo

El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , denunció este lunes que Estados Unidos mantiene desde hace 22 semanas un despliegue militar en el mar Caribe , al que calificó como una forma de “terrorismo psicológico”. La declaración fue realizada frente al palacio de Miraflores, durante una movilización oficialista que acompañó la juramentación de los Comandos Bolivarianos Integrales.

Según el mandatario, este período ha servido como una etapa “bien aprovechada” de adiestramiento para las Milicias, el cuerpo civil armado que forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Aseguró que Venezuela alcanzó un nivel de preparación defensiva “nunca antes” logrado y que esto garantizará una “patria libre” para las próximas generaciones.

En el mismo acto, Maduro anunció la conformación de un nuevo buró político integrado por doce figuras del chavismo. Esta instancia, dijo, asumirá la conducción de las fuerzas políticas y sociales del oficialismo “al más alto nivel”.

| Nicolás Maduro designa nuevo Buró Político en medio de amenazas de EE.UU.Algunos altos cargos del Gobierno, como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, o el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hacen parte de la estructura. pic.twitter.com/djuFnTx3NW

Entre los designados se encuentran dirigentes centrales del Gobierno: Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; la primera dama y diputada, Cilia Flores; y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien además actúa como negociador en los procesos de diálogo.

La jornada también estuvo marcada por el impacto que generó en la conectividad aérea el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. , que recomendó extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. Esta advertencia desencadenó múltiples cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales.

| Nicolás Maduro juramentó este lunes su nueva cúpula: - Secretario general: Diosdado Cabello. - Subsecretario general y jefe de propaganda y contrapropaganda: Jorge Rodríguez. - Secretario de movimientos sociales y del poder popular: Héctor Rodríguez. - Secretario de… pic.twitter.com/SJr31G1wy4

Este lunes, Iberia, Plus Ultra y Air Europa anunciaron nuevas suspensiones tras la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de evitar el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía hasta el 31 de diciembre. La decisión derivó en la interrupción de operaciones, incluso luego de que el Gobierno venezolano revocara temporalmente los permisos a seis aerolíneas por no reanudar sus vuelos dentro del plazo exigido, según consignó EFE.

Air Europa mantendrá suspendidas sus rutas hasta, al menos, el 12 de diciembre; Plus Ultra extendió sus cancelaciones hasta el 4 de diciembre; e Iberia paralizó su operativa hasta fin de mes. A su vez, la aerolínea venezolana Laser informó que no podrá realizar su conexión a Madrid el 3 de diciembre debido a la cancelación de vuelos de su socio Plus Ultra.

Latam Colombia, por su parte, comunicó que detuvo “hasta nuevo aviso” sus vuelos hacia Venezuela, argumentando que las condiciones actuales no cumplen con los estándares de seguridad necesarios para operar. Mientras tanto, el aeropuerto de Maiquetía señaló que durante el día recibió vuelos procedentes de Colombia, Panamá, Rusia, Curazao y Cuba.

Reunión de Trump por la situación venezolana

En paralelo, la Casa Blanca confirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantendría una reunión con su equipo de Seguridad Nacional para analizar, entre otros asuntos, temas relacionados con Venezuela.

“Es un encuentro habitual”, señaló la portavoz Karoline Leavitt, al responder sobre el contenido de la reunión, inicialmente reportada por CNN. Aunque no profundizó en detalles, afirmó que Trump se mantiene informado sobre los desafíos internacionales como parte de su rol de comandante en jefe.