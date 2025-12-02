Tensión en Washington: Scott Bessent canceló su viaje a la Argentina por un enojo con Javier Milei

Pese a los reiterados guiños que Washington venía mostrando al Gobierno de Javier Milei , el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , dio un cimbronazo y suspendió la visita prevista para la próxima semana por un fuerte malestar con el presidente argentino.

El secretario del Tesoro de Donald Trump tenía planeado viajar a Argentina la próxima semana, pero la ausencia de Javier Milei en el sorteo del Mundial de este viernes, donde iba a compartir un palco de privilegio junto a Donald Trump y Gianni Infantino, alteró la agenda diplomática.

En medio de las tensiones del Gobierno con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por su enfrentamiento con el club Estudiantes de La Plata, Javier Milei decidió no asistir al evento como muestra de su rechazo a la gestión del dirigente deportivo.

La decisión de Javier Milei de faltar al sortep del Mundoal 2026 desató un fuerte malestar en la administración de Donald Trump.

En principio, el presidente había anunciado que viajaría para participar del evento y se esperaba que ocupara un lugar de importancia junto al líder republicano, ya que Argentina es el campeón del mundo vigente.

Sin embargo, luego de meterse de lleno a la disputa entre Tapia y el dirigente del “pincha”, Juan Sebastián Verón, desde la Casa Rosada confirmaron que la visita estaba cancelada.

El enojo de la administración de Donald Trump con Javier Milei

La ausencia de Milei en el sorteo del Mundial no solo generó un fuerte malestar en el corazón de la administración de Trump, sino que también postergó avances clave en la relación bilateral y en el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Es que se trata de un evento clave para EE.UU., que será junto con México y Canadá uno de los organizadores del Mundial de Fútbol 2026. Tal es así que Trump, con excelente relación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, cedió el Kennedy Center para el sorteo final con las 48 selecciones clasificadas.

Bajo este panorama, el gesto de Milei de rechazar la invitación del propio Infantino por cuestiones locales sembró malestar en la Casa Blanca, luego del rol clave de Bessent para concretar el swap con Argentina y, fundamentalmente, de su intervención en el mercado local para contener el dólar antes de las elecciones legislativas.