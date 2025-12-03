El decreto que confirma a Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE

El Gobierno formalizó el relevo en la cúpula de Inteligencia: apartó a Sergio Neiffert y promovió a Cristian Auguadra, quien asume de inmediato al frente del organismo.

El presidente Javier Milei dispuso este miércoles una reconfiguración en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), según quedó establecido en el decreto publicado en el Boletín Oficial.

La medida implica la salida del hasta ahora titular del área, Sergio Neiffert, y el ascenso del contador Cristian Auguadra, quien ocupaba la Inspección General de la División de Asuntos Internos.

De acuerdo con el decreto, el Poder Ejecutivo ordenó, en su Artículo 1°, el cese de Sergio Neiffert como Secretario de Inteligencia de Estado. Aunque no se detallan los motivos, su salida se produce tras meses de versiones sobre eventuales reestructuraciones internas dentro del organismo.

En el Artículo 2°, el Gobierno de Javier Milei aceptó la renuncia presentada por Cristian Auguadra a su puesto como Inspector General de la División de Asuntos Internos, un área desconcentrada dentro de la Secretaría. Minutos después, en el Artículo 3°, el mismo funcionario fue designado como nuevo secretario de Inteligencia de Estado, sucediendo de forma directa a Sergio Neiffert.

Con esta decisión, la Secretaría de Inteligencia del Estado encara un recambio en su conducción, con la expectativa del Gobierno en que el flamante titular impulse una nueva etapa dentro del organismo.