Censura interna: el gobierno de Axel Kicillof expulsó a un funcionario por pedir que CFK renuncie al PJ

El ministro de Trabajo de Axel Kicillof, Walter Correa, pidió la renuncia de un funcionario que cuestionó que CFK siga en la conducción del PJ.

Mientras la administración de Axel Kicillof se centraba en avanzar con el endeudamiento en la Legislatura bonaerense, este martes un ministro clave de su Gabinete desplazó a un funcionario por haber pedido la renuncia de Cristina Fernández de Kirchner a la conducción del PJ Nacional.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, despidió a Eduardo Felipe Vallese, quien se desempeñaba como asesor de la cartera, por manifestar su postura ideológica en el marco de la fuerte interna peronista.

Tuit de Walter Correa El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, solicitó la renuncia de un funcionario por pedir que CFK deje la presidencia del PJ. Los argumentos del ministro de Trabajo de Axel Kicillof El exfuncionario, hijo del primer Felipe Vallese, uno de los primeros militantes desaparecidos por la dictadura cívico militar, se había presentado ante el Juzgado Nacional con Competencia Electoral a cargo de María Servini para solicitar que la exmandataria dejara la presidencia del PJ.

Inmediatamente, la noticia cayó mal en el riñón del titular de la cartera de Trabajo, quien rechazó la actitud de Vallese. “Más allá de la eventual legitimidad de su accionar como afiliado al PJ, su intervención no cuenta con mi aval, por lo que dejará inmediatamente su función en el ministerio que conduzco. Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos”, afirmó.

En ese marco, Correa planteó que la “gran mayoría de los peronistas” no avalan “la injusta detención de la compañera Cristina, en una causa amañada, repleta de irregularidades e impulsada por el poder real”.