El ministro de Salud de Axel Kicillof estalló contra el Gobierno por excluirlos en el comunicado sobre la vacunación

El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak criticó este sábado al Gobierno nacional por “marginar” a la provincia de Buenos Aires del comunicado por el calendario de vacunación , luego de que el ministro de la misma cartera a nivel nacional, Mario Lugones difundiera un texto de apoyo a la campaña en todo el país.

“La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente no están a la altura de las circunstancias”, escribió Kreplak en redes sociales.

Además, el funcionario bonaerense apuntó contra el ministerio nacional por la política que implementa en esa materia. “Además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción”, enumeró.

El Ministerio de Salud y las carteras sanitarias de 22 provincias difundieron en estas horas un comunicado conjunto en defensa del Calendario Nacional de Vacunación, en el que reafirmaron la seguridad, eficacia y necesidad de las vacunas frente al avance de discursos.

En ese texto se incluye la adhesión de la mayoría de las jurisdicciones del país, pero no contempla el respaldo de la provincia de Buenos Aires.

El comunicado de la Casa Rosada ocurre en respuesta a la presentación antivacunas que se realizó el jueves en el Congreso, promovida por la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiróz.

Qué dice el comunicado del Gobierno

El Ministerio de Salud de la Nación indicó en su texto que "las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas".

"Antes de ser incorporadas al Calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento. La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida. Requiere del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de su adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población. El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad", se explayó.

"Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario", concluye el escrito.