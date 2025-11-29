Contundente comunicado del Ministerio de Salud en torno a las vacunas
El Ministerio de Salud y 22 carteras sanitarias provinciales emitieron un comunicado conjunto para reafirmar la seguridad y eficacia de las vacunas.
En una señal coordinada frente al avance de teorías negacionistas, el Ministerio de Salud de la Nación y las áreas sanitarias de 22 provincias difundieron este sábado un comunicado conjunto en defensa del Calendario Nacional de Vacunación, remarcando su carácter gratuito, obligatorio y esencial para la salud pública.
El texto oficial enfatiza que todas las vacunas del calendario tienen décadas de uso seguro, están sustentadas por evidencia científica robusta y demostraron su eficacia para prevenir enfermedades graves y reducir millones de muertes en el mundo.
Además, subraya que cada fórmula incorporada al esquema nacional supera evaluaciones estrictas y permanentes para asegurar su calidad, seguridad y efectividad: “Son controles que no se detienen y que garantizan la confianza en cada dosis”, apunta el documento.
La postura del Ministerio de Salud
El comunicado recalca que la vacunación constituye una política “indispensable” y una responsabilidad compartida entre la Nación —encargada de la compra y distribución— y las provincias y municipios, responsables de la aplicación en territorio.
“El compromiso es común, porque proteger a los niños es la prioridad”, enfatiza el mensaje. La declaración fue firmada por todas las jurisdicciones excepto Buenos Aires y Formosa, y busca expresar un posicionamiento federal frente a la disminución en los niveles de vacunación y el incremento de mensajes desinformativos que circulan en plataformas digitales.
Funcionarios nacionales y provinciales replicaron el comunicado en X (ex Twitter) como parte de una estrategia conjunta para sostener la confianza ciudadana en el Calendario Nacional y reforzar la importancia de mantener al día la vacunación en todo el país.
El comunicado se difunde luego de conocerse una notable baja de los porcentajes de vacunación de la población. Asimismo,