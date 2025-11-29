Contundente comunicado del Ministerio de Salud en torno a las vacunas

El Ministerio de Salud y 22 carteras sanitarias provinciales emitieron un comunicado conjunto para reafirmar la seguridad y eficacia de las vacunas.

En una señal coordinada frente al avance de teorías negacionistas, el Ministerio de Salud de la Nación y las áreas sanitarias de 22 provincias difundieron este sábado un comunicado conjunto en defensa del Calendario Nacional de Vacunación, remarcando su carácter gratuito, obligatorio y esencial para la salud pública.

El texto oficial enfatiza que todas las vacunas del calendario tienen décadas de uso seguro, están sustentadas por evidencia científica robusta y demostraron su eficacia para prevenir enfermedades graves y reducir millones de muertes en el mundo.

Además, subraya que cada fórmula incorporada al esquema nacional supera evaluaciones estrictas y permanentes para asegurar su calidad, seguridad y efectividad: “Son controles que no se detienen y que garantizan la confianza en cada dosis”, apunta el documento.

La postura del Ministerio de Salud El comunicado recalca que la vacunación constituye una política “indispensable” y una responsabilidad compartida entre la Nación —encargada de la compra y distribución— y las provincias y municipios, responsables de la aplicación en territorio.

comunicado de salud por vacunas “El compromiso es común, porque proteger a los niños es la prioridad”, enfatiza el mensaje. La declaración fue firmada por todas las jurisdicciones excepto Buenos Aires y Formosa, y busca expresar un posicionamiento federal frente a la disminución en los niveles de vacunación y el incremento de mensajes desinformativos que circulan en plataformas digitales.