Exposición antivacunas en Diputados: mostraron un supuesto caso de "magnetismo" por Covid

Una actividad impulsada por una diputada exhibió a un hombre que afirmó “magnetizarse” tras vacunarse contra el Covid.

En el Congreso de la Nación hubo una actividad en Diputados impulsada por la diputada chaqueña del PRO, Marilú Quiroz, que causó un fuerte debate. En pleno desarrollo de las exposiciones, un hombre apareció con el torso desnudo para mostrar supuestas “secuelas” de las vacunas contra el Covid-19, asegurando que objetos metálicos se adherían a su piel tras haber sido inoculado.

La presentación generó desconcierto entre los presentes. “Esto no es grasa en la piel. A él antes no le pasaba esto. Y de esto no se habla. Me gustaría escuchar qué dicen los médicos”, sostuvo la licenciada en biotecnología Lorena Diblasi, una de las oradoras del evento, mientras señalaba al hombre, identificado como José Daniel Fabián, a quien describió como un caso de “magnetización” atribuida, según ella, a la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus.

Polémico momento en Diputados: un panel identificado con posturas antivacunas y anticiencia expuso en el Congreso y sorprendió al invitar a un hombre al escenario para mostrar cómo se adhería metales al cuerpo. Congreso antivacunas en Diputados El "modelo", sin embargo, se mantenía en una postura inclinada hacia atrás que levantó dudas entre parte del auditorio. La actividad replicó un encuentro similar organizado semanas atrás por Quiroz en Chaco, donde la legisladora también defendió hipótesis sin respaldo científico sobre los efectos de las vacunas.