Los detalles del acuerdo para aprobar San Jorge en Diputados

Diputados tratará este miércoles los cuatro grandes proyectos mineros, incluida la Declaración de Impacto Ambiental ( DIA ) para el PSJ Cobre Mendocino , en una sesión que se prevé extensa y con amplio debate en el recinto. Así lo confirmó el diputado provincial de la UCR y presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Franco Ambrosini .

"Si bien va a ser un día largo de discusión, de debate con las fuerzas en el recinto, estamos esperanzados en que van a ser apoyados los cuatro proyectos con mayoría contundente de todas las fuerzas políticas", aseguró el legislador en declaraciones a MDZ Radio . En estos momentos alrededor de 2000 personas se encuentran protestando en la puerta de la Legislatura contra el PSJ principalmente.

"Ha sido más de un mes que ha venido el Poder Ejecutivo a presentarlo, con todo su equipo técnico, fueron más de cinco reuniones, y ayer se avanzó al plenario en pleno en la discusión y salió una mayoría de las distintas fuerzas políticas", detalló Ambrosini .

Respecto a los apoyos políticos, el diputado señaló: "el oficialismo apoyó en pleno, el peronismo se abstuvo, porque se está charlando. Yo creo que gran parte del bloque peronista va a acompañar, la Unión Mendocina acompañó con la excepción de Jorge Difonso y Rolando Scanio". Mencionó, no obstante, algunas objeciones específicas sobre el artículo porcentual de Regalías por parte de la diputada Jimena Cogo de Malargüe, quien solicita que el porcentaje sea del 5%. "Se está charlando con la diputada Pineda, en cuanto al artículo del porcentual, del porcentual de las regalías", explicó.

Sobre este punto, Ambrosini aclaró que la ley nacional establece un rango "entre el 3 y el 5%". Y añadió: "Entonces, es más un ajuste de redacción que está pidiendo la diputada, que se está evaluando".

El orden y la controversia

Consultado sobre el proyecto que genera mayor debate, el diputado identificó a PSJ Cobre Mendocino. "Puede ser que genere un poco más de controversia", admitió, aunque aclaró que la naturaleza de la DIA limita el debate sustancial: "Ahí no se puede ajustar la acción, o es sí o es no".

En cuanto a las posiciones opositoras más firmes, Ambrosini se refirió a un pedido de archivo de los proyectos. "Me parece que esto no, pues propongo algo más enriquecedor, no el archivo. No importa nada sino, o sea, me opongo por oponerme", criticó, y mencionó específicamente al diputado José Luis Ramón. "De los cuatro, me sorprende", afirmó, recordando que el legislador "estuvo en la mina y se había venido sorprendido de todo lo que era eso y después cambiamos a la oposición".

Sobre la posibilidad de manifestaciones durante la sesión, el presidente de la Comisión de LAC dijo: "Lo hemos abordado con mucha responsabilidad, vivimos en democracia, y cada una de las opiniones son válidas". Y expresó su esperanza de que los eventos se desarrollen "dentro de un marco de respeto y de responsabilidad de los manifestantes".