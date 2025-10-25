Los detenidos tras la marcha contra San Jorge fueron imputados y luego liberados

Liza Rule Larrea y Martín Iglesias fueron imputados y tras la marcha que se desarrolló luego del cierre de campaña del Frente de Izquierda. La llamativa acusación.

Liberaron a Liza Rule Larrea y Martín Iglesias, los dos militantes que fueron detenidos por la policía de Mendoza el pasado jueves en la plaza Independencia. Se encontraban manifestando contra la implementación del proyecto de minería San Jorge, luego del cierre de campaña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

Liza Rule, quien es bailaría y militante de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) había sido trasladada a la Comisaría Séptima. Martín Iglesias, por su parte, al Polo Judicial. Este sábado por la tarde se llevaron a cabo las audiencias de imputación. Ambos serán investigados por el delito de resistencia a la autoridad, daños agravados y lesiones, contra los policías.

La detención de Martín Iglesias y Liza Rule Larrea La detención de Martín Iglesias y Liza Rule Larrea Según el abogado defensor de Iglesias, básicamente la acusación es que los manifestantes patearon las vallas de separación que están ubicadas en la vereda de calle Patricias Mendocinas, apartando el ingreso a la Legislatura de la calle.

Producto de esto, la valla golpeó a las bicicletas de los efectivos policiales, lo que causó en ellos lesiones. Concretamente una escoriación en un dedo. Además de los daños a las bicicletas. Luego, los acusan de resistencia a la autoridad por negarse a la detención.

Martín Iglesias no quiso declarar y quedó alojado nuevamente en el Polo Judicial. Al tener heridas fruto de la detención, hay un compromiso por parte de la Justicia para trasladarlo al Hospital Central para que sea atendido.