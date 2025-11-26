Tres horas de discursos y vigilia de manifestantes: el minuto a minuto del debate por San Jorge

Live Blog Post

Polémica por un comunicado del Conicet

En la noche de este martes, el Conicet había difundido un comunicado crítico contra el proyecto minero San Jorge, el cual fue utilizado por algunos diputados de la oposición para presentarlo en mesa de entrada y exigir que sea incorporado al tratamiento. Sin embargo, el comunicado luego fue eliminado de los canales oficiales del centro de investigación y ya con la sesión avanzada sacaron otro para rectificarse.

"La Dirección y el Consejo Directivo del CONICET Mendoza se dirigen a la comunidad en general para precisar su postura institucional y la naturaleza de la información técnica que difunde el organismo. En este sentido, el CONICET Mendoza desea puntualizar lo siguiente:

Compromiso con el Desarrollo Sostenible: El CONICET Mendoza no está en contra de ninguna actividad productiva que contribuya al desarrollo de la región. La institución genera y moviliza conocimientos científicos para contribuir a actividades económicas que sean compatibles con la sostenibilidad ambiental y social, garantizando el resguardo de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades.

Naturaleza de las comunicaciones institucionales: Las comunicaciones emitidas por el CONICET Mendoza no responden a opiniones personales ni políticas, sino que se circunscriben a evidencia científica y técnica disponible y datos comprobables.

Participación en instancias técnicas interinstitucionales: Como prueba concreta de esta postura constructiva y de colaboración técnica, cabe recordar que el CONICET Mendoza firmó el informe elaborado por la CEIAM (Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera), validando de este modo los procesos de evaluación que se ajustan a la normativa, y señalando aquellos aspectos que debían profundizarse a futuro.

El CONICET Mendoza reafirma su vocación de servicio, poniendo a disposición de la sociedad y del Estado sus capacidades científicas para aportar claridad, conocimiento y soluciones a los desafíos del desarrollo provincial, regional y nacional".

Este comunicado fue leído por la diputada de La Unión Mendocina, Jimena Cogo, para aclarar la postura institucional del centro de investigaciones, pero la lectura y el tema generó un nuevo y profundo debate, con la oposición reclamando por esa rectificación. El diputado José Luis Ramón denunció que la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó la orden para que el comunicado anterior se baje y se emita uno nuevo.

Luego Alberto López solicitó a la cámara que se incorpore este nuevo comunicado al expediente, lo cual fue aprobado.