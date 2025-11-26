Tres horas de discursos y vigilia de manifestantes: el minuto a minuto del debate por San Jorge

Las asambleas por el agua de distintos puntos de la provincia se han concentrado en las afueras de la Legislatura y el Kilómetro 0, mientras la sesión se desarrolla.
26-11-2025 18:37
Manifestantes cortaron la calle Patricias
La columna que se encontraba en vigilia durante el debate en la Cámara de Diputados se movilizó tras la aprobación del proyecto que le da media sanción hacia calle Patricias Mendocinas. En primer lugar cortaron media calzada y luego el corte fue total. Algunos manifestantes insultan a los diputados que salen del recinto.
26-11-2025 18:33
Aprobaron la DIA del proyecto minero San Jorge
En una calurosa jornada fuera y dentro de la Legislatura provincial, la Cámara de Diputados aprobó por una contundente mayoría la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)para el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, como fue rebautizado San Jorge. Se trata del primer aval legislativo que obtiene un proyecto de explotación minera metalífera en la provincia desde la sanción de la Ley 7722, hace casi dos décadas. Ocurre, además, luego de que en 2011 el mismo plan de explotación haya sido rechazado.
En esta oportunidad, el debate se cerró con una contundente mayoría de 31 votos a favor contra 13 en contra.
26-11-2025 18:29
Concluyeron los discursos
Después de tres horas de debate, cada uno de los jefes de los bloques tuvo su momento para expresar sus argumentos en favor y contra del proyecto. Germán Gómez lo hizo por el peronismo y luego Enrique Thomas, jefe del bloque oficialista radical, cerró la tanda. El proyecto se vota.
26-11-2025 17:57
Bombos y cánticos en la Peatonal
Los manifestantes continúan frente a la Legislatura con bombos y cánticos para expresarse en contra del proyecto minero San Jorge. La casa de las leyes está completamente vallada y un cordón de efectivos de la Policía de Mendoza rodea la esquina de Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento.
26-11-2025 16:57
Un aplauso masivo
Frente a la Legislatura un aplauso masivo contra la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto. Hay familias, grupos de amigos y algunos referentes. Cada tanto salen empleados de la Legislatura y del Ministerio de Energía y Ambiente a ver cuánta gente hay en la manifestación.
26-11-2025 16:32
Manifestación frente a la Legislatura
Continúan las manifestaciones contra el Proyecto Minero San Jorge frente a la Legislatura. La vigilia en la Plaza Independencia comenzó anoche y se extiende hasta ahora.
Se escuchan bombos y cánticos. Un grupo recorre la plaza con un altavoz explicando a los transeúntes lo que pasa en la Casa de las Leyes.
26-11-2025 16:13
Polémica por un comunicado del Conicet
En la noche de este martes, el Conicet había difundido un comunicado crítico contra el proyecto minero San Jorge, el cual fue utilizado por algunos diputados de la oposición para presentarlo en mesa de entrada y exigir que sea incorporado al tratamiento. Sin embargo, el comunicado luego fue eliminado de los canales oficiales del centro de investigación y ya con la sesión avanzada sacaron otro para rectificarse.
"La Dirección y el Consejo Directivo del CONICET Mendoza se dirigen a la comunidad en general para precisar su postura institucional y la naturaleza de la información técnica que difunde el organismo. En este sentido, el CONICET Mendoza desea puntualizar lo siguiente:
Compromiso con el Desarrollo Sostenible: El CONICET Mendoza no está en contra de ninguna actividad productiva que contribuya al desarrollo de la región. La institución genera y moviliza conocimientos científicos para contribuir a actividades económicas que sean compatibles con la sostenibilidad ambiental y social, garantizando el resguardo de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades.
Naturaleza de las comunicaciones institucionales: Las comunicaciones emitidas por el CONICET Mendoza no responden a opiniones personales ni políticas, sino que se circunscriben a evidencia científica y técnica disponible y datos comprobables.
Participación en instancias técnicas interinstitucionales: Como prueba concreta de esta postura constructiva y de colaboración técnica, cabe recordar que el CONICET Mendoza firmó el informe elaborado por la CEIAM (Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera), validando de este modo los procesos de evaluación que se ajustan a la normativa, y señalando aquellos aspectos que debían profundizarse a futuro.
El CONICET Mendoza reafirma su vocación de servicio, poniendo a disposición de la sociedad y del Estado sus capacidades científicas para aportar claridad, conocimiento y soluciones a los desafíos del desarrollo provincial, regional y nacional".
Este comunicado fue leído por la diputada de La Unión Mendocina, Jimena Cogo, para aclarar la postura institucional del centro de investigaciones, pero la lectura y el tema generó un nuevo y profundo debate, con la oposición reclamando por esa rectificación. El diputado José Luis Ramón denunció que la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó la orden para que el comunicado anterior se baje y se emita uno nuevo.
Luego Alberto López solicitó a la cámara que se incorpore este nuevo comunicado al expediente, lo cual fue aprobado.
26-11-2025 15:38
Aprobaron Malargüe Distrito Minero
La Cámara de Diputados también aprobó el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental III (MDMO III), el tercero de los cuatro expedientes mineros previstos para la sesión de este miércoles. El MDMO III contempla 71 proyectos de exploración, distribuidos en 87 propiedades, cuyos informes de impacto ambiental fueron presentados por la empresa Impulsa Mendoza ante la Dirección de Minería. Con esta aprobación legislativa, comienza la siguiente etapa: la evaluación técnica y ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental.
Según lo aprobado, el Estado mendocino le cobrará el 3% a valor boca de mina, pero podría subir al 5% de regalías según el proyecto, tomando ese margen de maniobra para establecer el canon. En el proyecto original no se ponía un porcentaje, pero sí fue agregado luego. La norma reglamenta en la Provincia lo que se establece por las leyes nacionales, que ponen un piso y un tope a las regalías. La norma se adecua a la Ley Nacional 24196 de Inversiones Mineras.
El proyecto fue aprobado por 39 votos a favor y 6 en contra.
El Fondo no es específico para la minería, pero se enmarca en el paquete de normas que el Gobierno impulsa para darle "músculo" al Estado en medio del impulso a esa actividad. "No es un fondo minero, es una herramienta transversal para todas las actividades que puedan generar un impacto ambiental. No discrimina sectores, moderniza la capacidad del Estado. El que contamina paga, y nadie queda exento.", dijo la diputada Érica Pulido, que fue la informante del proyecto.
26-11-2025 13:19
Asambleístas en la Plaza Independencia
El desarrollo de la sesión se enmarca en una protesta que tiene a la Legislatura como el epicentro del debate. Desde temprano cientos de militantes que se oponen a la minería metalífera se concentraron en la puerta de la Casa de las Leyes. Al mismo tiempo, hay un importante operativo policial.
La concentración se hace en la Peatonal y en Plaza Independencia. Además de grupos del Gran Mendoza, llegaron en caravana ambientalistas del Valle de Uco y Uspallata.
Asamblea Por El Agua En La Legisltura
26-11-2025 15:52
Comenzó la sesión
Diputados inicia una larga sesión en la que se debatirá primero el Fondo Compensador Ambiental, luego el proyecto de regalías mineras, luego Malargüe Distrito Minero y por último la declaración de impacto ambiental de San Jorge.
26-11-2025 11:52
Comienzan a congregarse manifestantes
Una columna de ambientalistas comienza a congregarse en la Plaza Independencia.