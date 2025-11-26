Aprueban el Fondo Compensador Ambiental, el primero del paquete de cambios para controlar la minería

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Fondo Compensador Ambiental, que apunta a que las industrias que generan impactos negativos paguen y, a través de los recursos del Fondo, se ejecuten acciones, obras y planes de saneamiento para remediar o mitigar los daños ambientales. El proyecto fue aprobado por 39 votos a favor y 6 en contra.

El Fondo no es específico para la minería, pero se enmarca en el paquete de normas que el Gobierno impulsa para darle "músculo" al Estado en medio del impulso a esa actividad. "No es un fondo minero, es una herramienta transversal para todas las actividades que puedan generar un impacto ambiental. No discrimina sectores, moderniza la capacidad del Estado. El que contamina paga, y nadie queda exento.", dijo la diputada Érica Pulido, que fue la informante del proyecto.

El sistema está estipulado en la ley nacional de Ambiente y crea ese instrumento a nivel provincial. "EI Fondo estará destinado a obras y acciones de cese, restauración y/o mitigación de perjuicios generados por un daño de incidencia colectiva, en los casos en que los responsables no puedan solventar la totalidad de las acciones necesarias,' ya sea porque los mismos son insolventes, o se trata de personas indeterminadas y/o por cualquier otra causa que impida una adecuada reparación del daño ambiental producido, y con el fin de evitar la propagación del daño en situaciones de emergencia que requieran una intervención urgente", dice el proyecto que ahora tiene media sanción.

El fondo se constituirá con diversas fuentes:

a) Las multas, tasas y otros tributos y asignaciones que se dispongan a través de leyes especiales y derivadas de la aplicación de la normativa ambiental de la Provincia de Mendoza.

b) Montos establecidos en conceptos de daño ambiental, como accesorio de las multas correspondientes al inciso anterior, según

se disponga por normas especiales.

c) Indemnizaciones impuestas en sede judicial por daño ambiental de incidencia colectiva.

d) Recursos derivados de la celebración de convenios que tengan por objeto o prevean la realización de aportes al Fondo de Compensación Ambiental.

e) Subsidios, donaciones o legados.

f) Los créditos y asignaciones nacionales e internacionales concedidos a la Provincia con fines de prevención, mitigación,

compensación y recomposición ambiental.

g) Los fondos asignados por leyes especiales a la prevención, subsanación, remediación, restauración y/o compensación de

aquellas alteraciones ocasionadas en el medio ambiente por las diferentes actividades.

h) Los créditos y asignaciones dispuestas por las municipalidades, concedidos a la Provincia con fines de prevención, mitigación, compensación y recomposición ambiental.

i) El recupero del capital e intereses de realizado mediante las acciones de repetición prevista en el artículo g de la presente ley.

j) El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes asignados al fondo. Las operaciones financieras en ningún caso podrán afectar la disponibilidad de los fondos.

k) Todos los demás fondos que se asignen o surjan de la administración de los fondos existentes, conforme lo determine la reglamentación. En el debate hubo distintas posturas. José Luis Ramón fue uno de los que argumentó en contra y mencionó algunas carencias del proyecto. También se opuso Emanuel Fugazzotto.