Regalías: establecen cuánto le cobrará Mendoza a las mineras

La Cámara de Diputados le dio media sanción al régimen de regalías mineras para Mendoza. Cuál es el piso y el techo.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de regalías mineras de Mendoza, que establece cuánto le cobrará a las empresas mineras el Estado mendocino. El proyecto es parte del paquete enviado por el Gobierno y tuvo modificaciones en el tratamiento en comisiones.

Según lo aprobado, el Estado mendocino le cobrará el 3% a valor boca de mina, pero podría subir al 5% de regalías según el proyecto, tomando ese margen de maniobra para establecer el canon. En el proyecto original no se ponía un porcentaje, pero sí fue agregado luego. La norma reglamenta en la Provincia lo que se establece por las leyes nacionales, que ponen un piso y un tope a las regalías. La norma se adecua a la Ley Nacional 24196 de Inversiones Mineras.

La recaudación obtenida en concepto de regalías se dividirá entre la Provincia y los municipios que adhieran a la ley. Los recursos municipales podrán tener destino en obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva.

A su vez, una parte de la recaudación provincial se destinará al Fondo de Desarrollo Socioambiental. El debate fue breve y el proyecto se aprobó por amplia mayoría.

La norma, que aún requiere ratificación del Senado, prevé que "el monto de la regalía se determinará aplicando los porcentajes sobre el valor “boca mina”, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 24.196 y su decreto reglamentario". En cuanto a la alícuota, también se establece allí. "El importe de las regalías mineras se determinará por aplicación de la alícuota del tres por ciento (3%) sobre el valor de la materia definida", dice. Pero se establece la movilidad como forma. "Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior, y exclusivamente respecto de aquellos proyectos mineros que no hubieren iniciado la construcción correspondiente a la etapa de explotación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente artículo, las regalías mineras se determinarán por aplicación de un porcentaje progresivo y móvil, cuyo valor no podrá ser superior al cinco por ciento (5%), conforme los parámetros objetivos y metodologías que establezca la reglamentación", dice el proyecto modificado en comisiones.