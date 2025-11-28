El PRO se despegó del acto antivacunas organizado por una de sus diputadas en el Congreso

El PRO salió a fijar postura luego del acto impulsado por la diputada Marilú Quiroz en Diputados , donde se difundieron discursos con datos no verificados sobre inmunización. La actividad generó repudio de entidades médicas, especialistas y legisladores. El partido reivindicó su compromiso con la ciencia, la prevención y las campañas de vacunas .

El evento, realizado en el auditorio del Anexo A, incluyó charlas que vincularon sin pruebas inmunizaciones con autismo , magnetismo corporal y supuestos efectos adversos generalizados. Durante más de seis horas, médicos e invitados expusieron teorías rechazadas por la comunidad científica, en un encuentro que motivó pedidos formales para su suspensión por riesgo sanitario.

En la exposición "anti vacunas" se hicieron muestras de supuestos signos de "magnetismo" en ciertas personas vacunadas. Foto: X

Diversas sociedades científicas expresaron su preocupación por la posibilidad de que estos mensajes alimenten dudas en la población, especialmente en un contexto de bajas coberturas vacunales y reaparición de enfermedades controladas. El Colegio de Médicos advirtió que este tipo de actos “puede provocar reticencia a vacunarse” y solicitó que se impidiera su realización.

La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología también remitió una carta al Congreso alertando que la actividad “atenta contra la salud pública”, señalando el peligro del negacionismo científico en un momento sensible para las campañas de inmunización nacionales.

Mientras expertos reclamaban frenar el encuentro, legisladores como Pablo Yedlin remarcaron que el país enfrenta coberturas históricamente bajas y casos recientes de enfermedades prevenibles. En paralelo, Quiroz defendió la organización del acto y aseguró que buscaba “dar voz a un sector” con dudas sobre las vacunas, planteo que enmarcó en una inquietud personal y en relatos de supuestos efectos adversos.

La diputada sostiene que “hay que abrir el debate” y que el Congreso debe permitir la exposición de visiones alternativas, pese a las advertencias técnicas recibidas. También denunció haber sido descalificada en redes y reivindicó su derecho a escuchar “voces calificadas”.

Marilú Quiroz Marilú Quiroz. Fuente: Instagram/@mariluquirozok

La posición del PRO ante la polémica

Tras el amplio rechazo, el PRO difundió un comunicado para marcar distancia de la jornada. El partido reafirmó su apoyo a las políticas públicas basadas en evidencia y recordó que durante su gestión se alcanzaron niveles récord de vacunación.

Entre los puntos destacados del pronunciamiento se encuentran la reivindicación de la ciencia y la prevención como ejes de la salud pública y el señalamiento de que la caída de la vacunación permitió el retorno de enfermedades controladas.

PRO poste a favor de vacunación La reacción del PRO frente al acto de Marilú Quiroz en Diputados. Fuente: X

El comunicado también enfatizó que “vacunarse no es una opinión”, sino una acción necesaria para proteger a la sociedad. También remarcó que el retroceso en la cobertura vacunal no debe naturalizarse y que el partido acompañará iniciativas que fortalezcan la prevención y eviten la propagación de patologías reemergentes.

Para reforzar esta postura, el PRO aseguró que su norte seguirá siendo “más prevención, más ciencia y menos enfermedades que ya creíamos superadas”, diferenciándose así del contenido expuesto en la jornada convocada por Quiroz.