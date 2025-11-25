María Eugenia Vidal se desmarcó de LLA y advirtió que "la etapa de pintarse de violeta se está agotando"

La diputada nacional María Eugenia Vidal aseguró este martes que la etapa de los dirigentes del PRO que saltaron a La Libertad Avanza "se está agotando" y advirtió que el gran problema del país es que el kirchnerismo “sigue siendo alternativa".

"La etapa de pintarse de violeta se va agotando, aquellos que querían irse a La Libertad Avanza ya se fueron y el PRO se mantiene de pie y trabajando por construir una alternativa", remarcó Vidal en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese sentido, la exgobernadora consideró que "mientras la alternativa sea el kirchnerismo la polarización sirve para ganar elecciones pero no para gobernar, porque nadie quiere apostar a un país en el que las reglas de juego pueden cambiar cada dos años".

Por eso, la legisladora amarilla -cuyo mandato se vence este año y no renovó su banca- llamó a "empezar a pensar en una reforma constitucional para que no se vote más cada dos años". "Eso hace mucho daño, no se puede estar un año gobernando y otro en campaña, y poniendo en riesgo cada dos años todas las decisiones que tomaste", argumentó.

Para Vidal, Argentina debe volver a un esquema de seis años de mandato presidencial sin reelección y con elecciones cada tres años.

La relación con La Libertad Avanza en el Congreso

En ese marco, la titular de la Fundación Pensar -el think tank amarillo- insistió en la necesidad de que "haya un PRO fuerte" que pueda apoyar al Gobierno en "lo que está bien", pero aclaró que "no necesita pintarse de violeta o convertirse en La Libertad Avanza" para hacerlo.

"El PRO tiene que ser alternativa a La Libertad Avanza, porque mientras la dinámica sea kirchnerismo o mileísmo, creo que va a ser muy difícil salir adelante para el país", afirmó.

Vidal también consideró que el triunfo del oficialismo del 26 de octubre "no es un cheque en blanco" y opinó: "Muchos argentinos votaron con miedo a que el lunes las cosas estuvieran peor si ganaba el kirchnerismo, pero no 100% convencidos de todo lo que estaba haciendo el gobierno, sino diciéndole, ‘que mi esfuerzo valga la pena'".

En ese marco, señaló que “en el Congreso hay vocación de diálogo y de ponerse de acuerdo para que salgan adelante las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo", como la laboral, la tributaria y la previsional y enfatizó: "Ojalá el Gobierno aprovecha esta oportunidad y pueda sacar estas reformas de acá a marzo".