Amenazaron a una joven empleada de un comercio en Godoy Cruz y robaron la recaudación a punta de pistola
Un grupo de delincuentes se robó a partir de amenazas con pistola en mano la recaudación de un local en Godoy Cruz.
El robo de un local comercial en Godoy Cruz terminó con la fuga de varios delincuentes y la sustracción de miles de pesos. La víctima fue una empleada del negocio de 18 años, quien fue amenazada a punta de pistola.
Sobre las 21.30 de este lunes se registró el robo en un negocio, ubicado en la calle Chivilcoy, dentro del barrio Covimet.
Según el relato de la empleada presente durante el hecho, a la hora señalada un grupo de malvivientes entró al establecimiento y rápidamente comenzaron a amenazarla con armas de fuego para que les diera el dinero de la caja.
El botín que se llevaron fue de unos 40 mil pesos de la recaudación para posteriormente darse a la fuga antes de que la víctima pudiera alertar a las autoridades por medio de la línea de emergencias 911.