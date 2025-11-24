Sin anuncio oficial sobre la salida de Omar Asad, tres DT esperan el llamado del Tomba

Tras la salida, aún no oficial, de Omar Asad y de su CT, los nombres de tres entrenadores fueron puestos sobre la mesa para la temporada 2026 del Tomba.

¿Quién será el nuevo DT de Godoy Cruz en la Primera Nacional?

Es decir, el Tomba tiene poco tiempo y mucho que resolver de cara al año que viene. En ese contexto, la elección de un nuevo DT es inminente, más allá de que podría haber cambios en la dirigencia.

El plantel vuelve a los entrenamientos el 9 de diciembre y alguien tendrá que dar la cara. No será Omar Asad, ya que a pesar de que el club no lo ha comunicado oficialmente, el Turco no seguirá. ¿Quién entonces?

Hay tres nombres que suenan, que ya fueron puestos sobre la mesa y que interesan: Luis García, Pablo de Muner y Mariano Toedtli, en ese orden.

Luis García, de 37 años, viene de dirigir a Atlanta en la Primera Nacional. De gran campaña en el Bohemio y de paso por el Deportivo Maipú, el entrenador nacido en Buenos Aires es del gusto de los dirigentes hace rato. ¿Será su turno? Luis García Luis García, en su paso por Maipú. Prensa Deportivo Maipú Pablo de Muner, que tuvo un breve paso por Independiente Rivadavia, también interesa en el Expreso. El DT de 44 años viene de dirigir a las Águilas Doradas de la Primera División de Colombia. Antes, pasó por Defensa y Justicia, Melgar de Perú y San Martín de Tucumán, entre otros. Pablo De Muner y su análisis tras el 0-4 ante Boca. Foto: @ClubDefensayJus Pablo De Muner en Defensa y Justicia. Mariano Toedtli es el tercer nombre en carpeta. El cordobés de 49 años fue ayudante de campo de Gabriel Heinze en Godoy Cruz, en Argentinos Juniors y en Vélez Sarsfield. Fue asistente además en Atlanta United de la MLS y ahora busca lanzar su carrera como DT. Mariano Toedtli Mariano Toedtli junto a Heinze, en Newell's. ¿Será uno de ellos el nuevo entrenador tombino? Si sos hincha del Expreso, elegí el que más te gusta de los tres.