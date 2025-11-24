Sin anuncio oficial sobre la salida de Omar Asad, tres DT esperan el llamado del Tomba
Tras la salida, aún no oficial, de Omar Asad y de su CT, los nombres de tres entrenadores fueron puestos sobre la mesa para la temporada 2026 del Tomba.
En Godoy Cruz, por ahora todo es incertidumbre de cara al 2026: habrá elecciones el 13 de diciembre, por lo que no se sabe quiénes integrarán la nueva comisión directiva; es un hecho la salida de Omar Asad, por lo que tampoco hay entrenador para la próxima temporada; y, lógicamente, la mayoría de los jugadores se irá y el plantel tendrá muchas caras nuevas.
Es decir, el Tomba tiene poco tiempo y mucho que resolver de cara al año que viene. En ese contexto, la elección de un nuevo DT es inminente, más allá de que podría haber cambios en la dirigencia.
El plantel vuelve a los entrenamientos el 9 de diciembre y alguien tendrá que dar la cara. No será Omar Asad, ya que a pesar de que el club no lo ha comunicado oficialmente, el Turco no seguirá. ¿Quién entonces?
Hay tres nombres que suenan, que ya fueron puestos sobre la mesa y que interesan: Luis García, Pablo de Muner y Mariano Toedtli, en ese orden.
- Luis García, de 37 años, viene de dirigir a Atlanta en la Primera Nacional. De gran campaña en el Bohemio y de paso por el Deportivo Maipú, el entrenador nacido en Buenos Aires es del gusto de los dirigentes hace rato. ¿Será su turno?
- Pablo de Muner, que tuvo un breve paso por Independiente Rivadavia, también interesa en el Expreso. El DT de 44 años viene de dirigir a las Águilas Doradas de la Primera División de Colombia. Antes, pasó por Defensa y Justicia, Melgar de Perú y San Martín de Tucumán, entre otros.
- Mariano Toedtli es el tercer nombre en carpeta. El cordobés de 49 años fue ayudante de campo de Gabriel Heinze en Godoy Cruz, en Argentinos Juniors y en Vélez Sarsfield. Fue asistente además en Atlanta United de la MLS y ahora busca lanzar su carrera como DT.
¿Será uno de ellos el nuevo entrenador tombino? Si sos hincha del Expreso, elegí el que más te gusta de los tres.