Elecciones en Godoy Cruz Antonio Tomba: cuándo serán y quiénes se presentarían

Se terminó un 2025 durísimo para Godoy Cruz Antonio Tomba . De sensaciones encontradas. Tras una muy mala campaña, el equipo terminó penúltimo en la tabla anual y se fue al descenso . Por ello, después de 27 temporadas consecutivas en Primera División, jugará en la Primera Nacional .

Aunque también este año, en medio de los malos resultados pero con mucho entusiasmo, se reinauguró el Feliciano Gambarte y el Tomba pudo volver a casa luego de 20 años.

Ahora, en la recta final de la temporada, y pensando en lo que viene, el club debe llamar a elecciones para renovar las autoridades. ¿Cuándo serán? Más allá de que aún no se ha comunicado oficialmente la fecha, serían el próximo sábado 13 de diciembre .

El actual presidente de la institución, Alejandro Chapini , manifestó en declaraciones a Radio Nihuil: "Queremos que sean en el menor tiempo posible. Si se puede, serían el 13 de diciembre".

Al mismo tiempo, destacó: "No me parece que tengamos que renunciar teniendo que cumplir el mandato de cuatro años, que justo se cumple el 12 de diciembre. Pensamos que es mejor esperar hasta el 13 y hacer una elección para todos los socios".

Por otro lado, fue contundente al hablar de su posible continuidad y destacó que si sigue, no será con su actual vice José Mansur acompañándolo. "Si tomo la decisión de presentarme a las elecciones, no iría con Mansur", expresó Alejandro Chapini.

José Mansur, actual vicepresidente de Godoy Cruz.

"Todos tenemos la posibilidad de presentarnos. Yo tengo la posibilidad de ser presidente por cuatro años y él también puede hacerlo. Es probable también que algunos dirigentes jóvenes tengan las ganas de incursionar", contó.

Es decir, de acuerdo a las declaraciones del actual presidente, que es muy probable que haya un mano a mano del "chapinismo" con el "mansurismo" en el Tomba. ¿Con ellos a la cabeza? Aún no se sabe.

Al mismo tiempo, existe la posibilidad de que en los próximos días aparezca otro grupo de personas para poder darle otra opción al socio, aunque por ahora nada confirmado.

"Si hay una lista, dos o tres, acompañaré si no estoy a la cabeza de una de las listas. Hoy hay libertad absoluta en el club y a lo mejor aparece otra lista que quiere competir. Normalmente, en el estatuto dice que con 20 días de anticipación se puede hacer la presentación en persona jurídica. Hasta diez días antes la presentación de lista. Son 27 lugares y los ocupará el que gane, aunque sea por un voto", cerró Alejandro Chapini.