El emotivo posteo de un ex Tomba, con un recuerdo de la Lepra y el Lobo en el Argentino A

Un exdefensor del Tomba realizó un posteo en sus redes sociales con un recuerdo del equipo en Primera, y la Lepra y el Lobo en el Argentino A.

Un exdefensor de Godoy Cruz dejó un emotivo mensaje en redes sociales para los hinchas del Tomba, tras el descenso del pasado sábado a la Primera Nacional, luego del empate ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte.

El mensaje tiene una particularidad. Está acompañado de una imagen que pertenece a un recorte de un diario en el que se observan dos noticias: por un lado, un choque entre Godoy Cruz y Boca Juniors en La Bombonera, y por el otro, el empate en el clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, en el torneo Argentino A.

"El fútbol es eso: te da y te quita. Hace veinte años, nadie imaginaba este presente", escribió el doctor Juan Manuel Herbella en sus redes sociales, el exfutbolista que disputó 37 encuentros con la camiseta bodeguera en el año 2007.

"Hace unos días, Godoy Cruz cerró un ciclo largo en Primera División. Un golpe duro, para los hinchas, para los jugadores y para todo Mendoza. Pero mientras ordenaba fotos viejas encontré una imagen de hace casi 20 años (18/9/2006), cuando el fútbol mostraba exactamente lo contrario: Godoy Cruz en Primera empatando en la Bombonera y mientras Independiente Rivadavia y Gimnasia peleaban un clásico en el Federal A", destacó Herbella en su publicación.

Y completó: "Pero los ciclos malos no duran para siempre. Porque los clubes que construyen identidad, hinchada y trabajo serio siempre encuentran el camino de vuelta. Porque el fútbol -como la vida- no se mide por la caída, sino por la capacidad de volver a levantarse. La historia dice que Godoy Cruz ya lo hizo una vez y se levantó rápido. La gente dice que lo hará otra vez. Y esa gente nunca se equivoca. Volver no es una duda. Es una cuestión de tiempo. Fuerza, Tomba".