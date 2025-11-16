Los pibes que surgieron del Tomba y que no se olvidaron de enviar un mensaje de aliento

Tras el descenso del Tomba a la Primera Nacional muchos chicos que surgieron del club brindaron su mensaje a través de las redes sociales.

Tras el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional, consumado este sábado por la tarde tras el empate ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte, muchos ex futbolistas de la institución dejaron su mensaje de aliento.

Entre ellos, varios chicos surgidos en las inferiores del Tomba, que el destino lo tiene en otras partes del mundo y que no se olvidaron de sus orígenes.

Fernando Zuqui, Ezequiel Bullaude, Valentín Burgoa, Fabrizio Angileri y Ángel González fueron algunos de ellos.

Los posteos de los exjugadores del Tomba que surgieron del club 1 POSTEO BULLAUDE 2 POSTO ZUQUI 3 POSTEO ANGEL GONZALEZ 4 POSTEO BURGOA POSTEO ANGILERI Otros ex Tomba también se expresaron en las redes Además de los chicos surgidos en el club, otros futbolistas que pasaron por la institución y dejaron su huella en Primera con el Tomba, dejaron su mensaje tras el descenso del equipo a la Primera Nacional.

Algunos de los más destacados fueron Rodrigo Rey, Martín Ojeda y Jaime Ayoví.