El dolor y la reacción de los hinchas de Godoy Cruz tras el descenso

En un Gambarte lleno, el Tomba no pudo ganarle a Riestra y se concretó un descenso que venía madurando semanas atrás. La tristeza de los hinchas aún en un clima de tranquilidad.

Godoy Cruz vivió su tarde negra este sábado, cuando tras apenas empatar ante Riestra como local terminó consumando su descenso a la segunda categoría del fútbol argentino. El Tomba igualó 1 a 1 y tampoco se benefició del resultado que se produjo en Mar del Plata, donde Aldosivi le ganó por 4 a 2 a San Martín de San Juan.

El equipo de Omar Asad se aferraba solo al milagro porque el mismo mal nivel generalizado de los jugadores durante las gestiones de Esteban Solari y Walter Ribonetto se repitieron en estos últimos partidos y apenas unas incursiones rebeldes de Santino Andino no alcanzaron.

Los hinchas acompañaron en el difícil momento. Llenaron el estadio Feliciano Gambarte y se lucieron con un recibimiento que no estaba a la altura del nivel ni de los jugadores, sino muy por encima. De hecho, en uno de los momentos de mayor dolor durante el partido, que fue el momento en el que Aldosivi marcaba su tercer gol y prácticamente sellaba la suerte del Tomba, en ese momento cerca del final de este partido se desató un show de fuegos artificiales.

Cuando se terminó el partido, el canto generalizado fue "soy del Tomba", en una gran muestra de apoyo a pesar de todo.

Los jugadores no lograron estar a la altura y el club se fue al descenso. En un clima que se sabía caliente y por eso desde el Ministerio de Seguridad y Justicia prepararon un amplio operativo con tecnología específica. Pero la reacción de los hinchas fue tranquila. Predominó el dolor en la evacuación de los hinchas del estadio y no así los incidentes.