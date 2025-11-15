Entrá y votá: ¿Quiénes son los máximos responsables del descenso de Godoy Cruz?
El Tomba perdió la categoría tras empatar ante Riestra pero también luego de un año muy malo desde los resultados.
Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional luego del empate 1-1 ante Deportivo Riestra, en el estadio Feliciano Gambarte. Necesitaba ganar y que no lo haga Aldosivi para forzar un desempate pero no sucedió ni una ni la otra y se terminó consumando el final menos querido por el hincha, el único a la altura de la situación.
Los demás, encabezan el listado de responsabilidades a la hora de especular con las causas del descenso. Por un lado los dirigentes encabezados por el presidente Alejandro Chapini. Por otro, los cuatro entrenadores que formaron parte del ciclo, incluyendo a Omar Asad, quizás el único no responsable que llegó sobre el final y no pudo enderezar el barco. Lo precedieron Walter Ribonetto, Esteban Solari y Ernesto Pedernera. Luego los jugadores, quienes mostraron un flojo nivel con los cuatro entrenadores mencionados.
