Entrá y votá: ¿Quiénes son los máximos responsables del descenso de Godoy Cruz?

Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional luego del empate 1-1 ante Deportivo Riestra, en el estadio Feliciano Gambarte . Necesitaba ganar y que no lo haga Aldosivi para forzar un desempate pero no sucedió ni una ni la otra y se terminó consumando el final menos querido por el hincha, el único a la altura de la situación.

Los demás, encabezan el listado de responsabilidades a la hora de especular con las causas del descenso. Por un lado los dirigentes encabezados por el presidente Alejandro Chapini. Por otro, los cuatro entrenadores que formaron parte del ciclo, incluyendo a Omar Asad, quizás el único no responsable que llegó sobre el final y no pudo enderezar el barco. Lo precedieron Walter Ribonetto, Esteban Solari y Ernesto Pedernera. Luego los jugadores, quienes mostraron un flojo nivel con los cuatro entrenadores mencionados.