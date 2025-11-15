La fuerte determinación de la Liga Profesional tras el descenso de Godoy Cruz
La jornada que decretó el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional dejó una medida poco habitual que modificó la rutina obligatoria postpartido.
Godoy Cruz quedó condenado a jugar la temporada 2026 en la Primera Nacional después del 1-1 frente a Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte y la victoria 4-2 de Aldosivi sobre San Martín de San Juan en el Minella. Con ese resultado, se cerró una campaña que terminó con un golpe durísimo para el Bodeguero.
Omar Asad, quien había asumido en el tramo final para intentar sostener la categoría, no logró el objetivo de la permanencia. La derrota indirecta dejó un clima muy cargado en Mendoza y obligó a reformular lo previsto para el cierre de la tarde.
La conferencia que el Turco debía brindar ante los medios fue suspendida. Aunque el reglamento establece que es obligatoria después de cada partido, la Liga Profesional de Fútbol decidió que no era necesario exponer al DT en un momento tan delicado para el club. La determinación incluyó también al plantel de Deportivo Riestra, que no habló tras el encuentro y cuyo entrenador, Tatá Benítez, tampoco pasó por sala de prensa.
La LPF también comunicó que, en este contexto excepcional, no habrá sanciones disciplinarias para ninguno de los dos clubes por no presentarse a hablar con la prensa, considerando que la prioridad era resguardar a los protagonistas después del golpe deportivo sufrido en el final del torneo.
La postura fue unánime: ningún futbolista de Godoy Cruz iba a brindar declaraciones. Desde la institución confirmaron que ningún jugador hablaría luego de que se confirmara el descenso, en una noche marcada por el impacto, la bronca y el silencio.