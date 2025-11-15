La fuerte determinación de la Liga Profesional tras el descenso de Godoy Cruz

La jornada que decretó el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional dejó una medida poco habitual que modificó la rutina obligatoria postpartido.

Tristeza sin final. El plantel de Godoy Cruz se retira al camarín luego del empate y del descenso consumado tras 17 temporadas consecutivas en Primera división.

Omar Asad, quien había asumido en el tramo final para intentar sostener la categoría, no logró el objetivo de la permanencia. La derrota indirecta dejó un clima muy cargado en Mendoza y obligó a reformular lo previsto para el cierre de la tarde.

Qué resolvió la Liga Profesional con Godoy Cruz después del adiós a Primera turco omar asad 4432342 Omar Asad, DT de Godoy Cruz, no habló en conferencia de prensa. Alfredo Ponce /MDZ La conferencia que el Turco debía brindar ante los medios fue suspendida. Aunque el reglamento establece que es obligatoria después de cada partido, la Liga Profesional de Fútbol decidió que no era necesario exponer al DT en un momento tan delicado para el club. La determinación incluyó también al plantel de Deportivo Riestra, que no habló tras el encuentro y cuyo entrenador, Tatá Benítez, tampoco pasó por sala de prensa.

La LPF también comunicó que, en este contexto excepcional, no habrá sanciones disciplinarias para ninguno de los dos clubes por no presentarse a hablar con la prensa, considerando que la prioridad era resguardar a los protagonistas después del golpe deportivo sufrido en el final del torneo.