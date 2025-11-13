Las fechas y sedes para la final del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, con una llamativa elección

La Liga Profesional oficializó los escenarios y fechas de los partidos decisivos del fútbol argentino, a disputarse en diciembre. Y eligió un estadio que

El fútbol argentino se prepara para vivir sus últimas emociones del 2025 con la confirmación oficial de la Liga Profesional, que anunció las fechas y sedes de los partidos que definirán al campeón del Clausura y al ganador del Trofeo de Campeones.

Según el comunicado, la final del Torneo Clausura 2025 se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, escenario que vuelve a ser protagonista de una definición nacional.

Fecha y llamativa sede para el Trofeo de Campeones Una semana después, el sábado 20 de diciembre, se jugará el Trofeo de Campeones 2025, encuentro que reunirá al campeón del Torneo Apertura, Platense, con el ganador del Clausura. El duelo tendrá lugar en el Estadio Único de San Nicolás, ubicado a menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires y con capacidad para 25 mil espectadores, lo que llama la atención, ya que todavía no se conoce al rival del Calamar, y en caso de ser un equipo grande, podría quedar chico para la convocatoria de ese club.

Este partido cerrará oficialmente la temporada del fútbol argentino, y Platense llegará con un mes de inactividad competitiva, tras no haber clasificado a los octavos de final del Clausura.

El Trofeo de Campeones se disputará por quinta vez desde su creación. River Plate se consagró en 2021 y 2023, Racing Club en 2022 y Estudiantes de La Plata levantó la copa en 2024. Ahora, Platense buscará sumarse a la lista de campeones, en una definición que promete marcar el cierre ideal del calendario 2025.