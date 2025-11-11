Por un cupo para la Libertadores: la desventaja que tendrá River en la última fecha por jugar antes que Argentinos

El conjunto millonario cierra la fase regular del Clausura ante Vélez, sabiendo que el Bicho juega más tarde frente a Estudiantes.

El equipo de Marcelo Gallardo deberá ganarle a Vélez y esperar un tropiezo de Argentinos para clasificarse a la Copa Libertadores.

River Plate llega a la última fecha del torneo Clausura fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores. La victoria de Argentinos Juniors en la última jornada lo relegó en la tabla anual, y ahora el equipo de Marcelo Gallardo está obligado a vencer a Vélez en el José Amalfitani y esperar que el Bicho pierda o empate frente a Estudiantes en La Plata.

En ese escenario, podría asegurarse, al menos, un lugar en la fase inicial del certamen continental. Por eso, todos los focos estarán puestos tanto en Liniers como en UNO. Sin embargo, los horarios no coincidirán, algo que generó polémica en el entorno millonario.

El encuentro entre Vélez y River fue programado para el domingo a las 17, mientras que Argentinos enfrentará a Estudiantes recién a las 20.15. Esto significa que el conjunto de La Paternal jugará sabiendo qué resultado obtuvo su rival directo.

En Núñez, el descontento no tardó en aparecer. Si bien algunos consideran que jugar primero puede ser una ventaja psicológica —al enfocarse solo en ganar—, otros lo ven como una clara “ventaja deportiva” para Argentinos, que podrá especular en función del marcador de River.