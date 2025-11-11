Por un cupo para la Libertadores: la desventaja que tendrá River en la última fecha por jugar antes que Argentinos
El conjunto millonario cierra la fase regular del Clausura ante Vélez, sabiendo que el Bicho juega más tarde frente a Estudiantes.
River Plate llega a la última fecha del torneo Clausura fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores. La victoria de Argentinos Juniors en la última jornada lo relegó en la tabla anual, y ahora el equipo de Marcelo Gallardo está obligado a vencer a Vélez en el José Amalfitani y esperar que el Bicho pierda o empate frente a Estudiantes en La Plata.
En ese escenario, podría asegurarse, al menos, un lugar en la fase inicial del certamen continental. Por eso, todos los focos estarán puestos tanto en Liniers como en UNO. Sin embargo, los horarios no coincidirán, algo que generó polémica en el entorno millonario.
El encuentro entre Vélez y River fue programado para el domingo a las 17, mientras que Argentinos enfrentará a Estudiantes recién a las 20.15. Esto significa que el conjunto de La Paternal jugará sabiendo qué resultado obtuvo su rival directo.
Desde la Liga Profesional explicaron que, al definir la agenda de la última fecha, se priorizó la simultaneidad en los partidos que involucran descensos y clasificación al top 8, dejando en segundo plano la pelea por el ingreso a las copas internacionales.
En Núñez, el descontento no tardó en aparecer. Si bien algunos consideran que jugar primero puede ser una ventaja psicológica —al enfocarse solo en ganar—, otros lo ven como una clara “ventaja deportiva” para Argentinos, que podrá especular en función del marcador de River.
Qué necesita River y cómo influye la diferencia de gol
El Millonario suma 52 puntos en la tabla anual, mientras que Argentinos tiene 54. Si River vence a Vélez por un gol de diferencia, los dirigidos por Nicolás Diez saldrán al campo sabiendo que les alcanza con un empate para clasificar al repechaje de la Libertadores.
En cambio, si River logra ganar por dos o más goles, obligará al Bicho a triunfar en La Plata para no quedar afuera de la zona de clasificación a la Libertadores. Por su parte, Riestra, que tiene 51 unidades, jugará el sábado ante Godoy Cruz y podría superar temporalmente a los de Gallardo.
La agenda completa de la fecha 16 del Torneo Clausura
Viernes 14 de noviembre
- 20.00 | Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 15 de noviembre
- 17.00 | Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)
- 17.00 | Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)
- 19.15 | San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)
- 21.30 | Independiente – Rosario Central (Zona B)
Domingo 16 de noviembre
- 17.00 | Instituto – Talleres (Zona B)
- 17.00 | Vélez – River (Zona B)
- 20.15 | Estudiantes – Argentinos (Zona A)
- 20.15 | Newell’s – Racing (Zona A)
- 20.15 | Boca – Tigre (Zona A)
- 20.15 | Central Córdoba – Banfield (Zona A)
Lunes 17 de noviembre
- 17.00 | Barracas Central – Huracán (Zona A)
- 17.00 | Belgrano – Unión (Zona A)
- 17.00 | Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A)
- 19.30 | Platense – Gimnasia (Zona B)