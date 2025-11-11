Es familiar de un referente de River y fue a alentar a Boca al Superclásico: "Mi cuñado juega para el otro lado"

En la previa del Superclásico, un hincha de Boca sorprendió al revelar su parentesco con uno de los jugadores más importantes de River. El video.

El cuñado de un jugador de River fue a alentar a Boca en el Súperclásico del domingo en la Bombonera.

El fútbol argentino siempre tiene alguna historia por contar, y el Superclásico no fue la excepción. Esta vez, el protagonista no fue un jugador, sino que se trató de un familiar de un referente de River que se hizo viral por una situación impensada: fue a la Bombonera a alentar a Boca.

El cuñado de un referente de River que fue a la Bombonera a alentar para el rival Todo arrancó en la previa que terminó en triunfo 2-0 del Xeneize con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. En un móvil de ESPN, un hincha que viajó desde Mendoza fue entrevistado sin que se supiera que tenía un parentesco con un importante futbolista del Millonario. “Tengo un familiar... un cuñado que juega al fútbol”, avisó. A lo que el periodista le preguntó: “¿En dónde juega?”. “Juega para el otro lado, está del otro lado. Hoy espero que juegue”, dijo entre risas.

Enseguida, el movilero fue al hueso: “¿Juega en River?”. “Vos sabés que sí, ¿lo podés creer?”, confirmó Pablo Guevara, el fana xeneize y protagonista de esta historia. Todavía sin revelar el nombre, explicó: "Hace mucho que es mi cuñado, 15, 20 años, lo quiero muchísimo”.

"Me ha llevado a conocer muchos lugares y siempre se portó de diez”, contó con orgullo. Y antes de irse, le puso punto final al enigmático cuando le preguntaron qué número usaba su pariente. “El 24... un saludito, nos vemos, chau papi”, lanzó, dejando en claro que se trataba de Enzo Pérez.