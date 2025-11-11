Tras dirigir Riestra-Independiente, Fernando Espinoza destrozó a Caruso Lombardi: "Espero que hable el idiota ese"

Luego del triunfo del Rojo en el Laza, Fernando Espinoza aniquiló a Ricardo Caruso Lombardi por sembrar dudas sobre la labor de los árbitros. El explosivo descargo.

Independiente le ganó a Deportivo Riestra con un agónico de Santiago Montiel al minuto 95, rompió con el histórico invicto del local de 27 partidos sin derrotas en el Guillermo Laza y se ilusiona con entrar a la Copa Sudamericana. Más allá de todo eso, las explosivas declaraciones del árbitro Fernando Espinoza contra Ricardo Caruso Lombardi corrieron por completo el foco del partido.

Una vez finalizado el encuentro en el Bajo Flores, el juez que impartió justicia en el Bajo Flores pasó por los micrófonos de TyC Sports para destrozar al ex DT devenido en columnista por sus reiteradas críticas al arbitraje del fútbol argentino.

El explosivo descargo de Fernando Espinoza contra Caruso Lombardi post Riestra-Independiente "Lo único que pido es que todos sigan hablando lo que hablan del arbitraje. Porque de este partido dijeron tantas cosas y así terminó. Así que espero que el idiota ese que habla, que hace camaritas, se pone con el teléfono y quiere ensuciar el fútbol argentino, que hable ahora", apuntó en primer término.

Luego de esa frase enigmática, Espinoza no tuvo problemas en nombrarlo y elevar el tono de su fuerte descargo. "Caruso Lombardi, que hable ahora. Que hable de Espinoza, del arbitraje, del fútbol argentino. Ese tipo está fuera del fútbol argentino, se tiene que quedar callado. Los que estamos acá adentro lo hacemos de la mejor manera. Hoy se le cerró la boca a ese tipo", sentenció. "Habla tantas pelotudeces. Hoy quedó demostrado", arremetió antes de irse.