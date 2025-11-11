Todo confirmado: dónde y cuándo jugará el Tomba su partido ante Riestra

Este martes quedó confirmado oficialmente la fecha, la hora y la sede del encuentro clave del Tomba ante Riestra.

El Gambarte será el escenario del partido entre el Tomba y Riestra.

Más allá de los rumores sobre la posibilidad de trasladar el encuentro entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra, por la fecha 16 y última del Torneo Clausura, al Malvinas Argentinas, el encuentro se disputará en el estadio Feliciano Gambarte, la casa del Tomba.

Los dirigentes "tantearon el terreno" al consultar sobre el escenario mundialista, pero la reacción en contra de los hinchas frenó ese intento y por eso ya confirmaron que este partido definitorio ante el Malevo será en el Gambarte.

La dirigencia de Godoy Cruz preguntó por las condiciones del Malvinas Argentinas, por cuestiones de seguridad y para "resguardar" su estadio ante un resultado negativo, pero dio marcha atrás.

Al mismo tiempo, se confirmó oficialmente que la definición será el día sábado a las 17. El encuentro entre el Bodeguero y Riestra, y el choque entre Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan en el José María Minella, se jugarán en simultáneo.

El Tomba, obligado Godoy Cruz deberá ganarle a Deportivo Riestra en la última fecha y esperar que Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan. ¿Por qué? Porque de esa manera, los sanjuaninos se irían al descenso por los Promedios y Godoy Cruz por la tabla anual.